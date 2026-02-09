Скільки коштує орендувати житло в різних містах України (інфографіка)
Ринок оренди житла в Україні на початку 2026 року демонструє кардинально різні вектори розвитку. Поки столиця та Закарпаття продовжують утримувати високі цінники, у центральних регіонах спостерігається справжній «цінопад». Аналітики Dim.Ria порівняли вартість оренди однокімнатних квартир у січні 2026 року з груднем 2025-го.
Цінові полюси: від столиці до прифронтових міст
Найвищу вартість оренди традиційно демонструє Київ, де за «однокімнатку» доведеться викласти в середньому 22 500 грн, що на 2% більше, ніж місяцем раніше.
Серед найдорожчих регіонів:
- Закарпатська обл.: 20 500 грн (ціна за місяць не змінилася);
- Львівська: 16 400 грн;
- Івано-Франківська та Черкаська: по 16 000 грн (зростання на 7%);
- Волинська: 15 000 грн.
На протилежному боці рейтингу опинилася Харківська область, де оренда є найдоступнішою в країні — лише 4 700 грн, попри незначне місячне зростання на 4%. Також до списку бюджетних варіантів входять Чернігівщина (5 000 грн), Миколаївщина та Запоріжжя (по 6 000 грн).
Де ціни впали найбільше
Аналітики зафіксували стрімкий обвал цін на «однокімнатки» у деяких центральних та західних областях:
- Кіровоградська область: абсолютний рекорд зниження — мінус 45% за місяць. Оренда тут впала до 8 500 грн.
- Чернівецька область: вартість орендованого однокімнатного житла знизилася на 22% і становить тепер 9 600 грн.
- Чернігівська область: ціни просіли на 17%, зафіксувавшись на позначці 5 000 грн.
Оренда у Києві
У січні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир у столиці була такою:
- Печерський район: 25 000 грн;
- Голосіївський: 16 000 грн;
- Солом’янський: 16 000 грн;
- Дарницький: 15 000 грн;
- Подільський: 15 000 грн;
- Шевченківський: 15 000 грн;
- Оболонський: 13 500 грн;
- Дніпровський: 13 000 грн;
- Святошинський: 12 988 грн;
- Деснянський: 9 000 грн.
Що стосується двокімнатного житла, то тут місячна оренда у середньому становить:
- Печерський район: 36 900 грн;
- Подільський: 20 000 грн;
- Шевченківський: 19 000 грн;
- Голосіївський: 18 500 грн;
- Дарницький: 17 000 грн;
- Солом’янський: 16 500 грн;
- Оболонський: 16 000 грн;
- Святошинський: 15 300 грн;
- Дніпровський район: 14 000 грн;
- Деснянський: 11 500 грн.
Попит і пропозиція оренди
Як зафіксували аналітики, у січні кількість пропозицій у сегменті оренди здебільшого впала по країні. Найістотніше зменшення відбулось у Сумській (-33%), Чернігівській (-33%) та Одеській (-20%) областях. Найбільше зростання спостерігалось у Волинській (+12%) та Харківській (+11%) областях.
Що стосується попиту, то інтерес до оренди на початку року був різним у залежності від регіону. Найбільше зростання попиту зафіксовано у Запорізькій (+20%), Херсонській (+15%), Харківській (+14%) та Івано-Франківській (+14%) областях. Найбільше зниження інтересу до оренди у січні спостерігалось у Черкаській (-15%) області.
