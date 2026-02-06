«Київміськбуд» створює 24 робочі групи для відновлення будівництва Сьогодні 16:17 — Нерухомість

«Київміськбуд» переходить до етапу активної підготовки та координації процесів відновлення будівництва.

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» створив 24 робочі групи, які займуться недобудовами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що компанія переходить до етапу активної підготовки та координації процесів відновлення будівництва. Наказом голови правління Валерія Засуцького в компанії створено 24 робочі групи, діяльність яких зосереджена на детальному аналізі стану кожного об’єкта та пошуку шляхів його добудови.

Склад і завдання робочих груп

Кожну групу очолює куратор зі складу правління, а до постійного складу входять представники інвесторів, інженери технічного нагляду та керівники генеральних підрядних організацій.

Залежно від стадії готовності об’єкта, до нарад залучаються спеціалісти підрядних компаній, відповідальні за монтаж зовнішніх інженерних мереж та підключення будинків до міських комунікацій.

«Інвестори, які вклали свої заощадження в будівництво, сьогодні є нашими головними партнерами. Вони не просто сприяли зрушенням у питаннях дофінансування, а й детально вивчили технічну документацію та специфіку добудови кожного будинку», — підкреслив Валерій Засуцький.

Наради проходять системно кожні два тижні, що забезпечує безперервний контроль за процесом.

У компанії зазначають, що «Київміськбуд» переживає один із найскладніших періодів у своїй історії. Повномасштабна війна, криза на ринку будматеріалів та дефіцит кадрів створили умови, за яких старі методи управління вже не ефективні.

Запровадження роботи спільних груп стало стратегічним рішенням, що дозволяє синхронізувати зусилля забудовника, підрядників та інвесторів.

Що відомо про Київміськбуд

Будівельні роботи на 24 майданчиках Київміськбуду зупинились ще у 2022 році. Йдеться про понад 120 житлових будинків, 548 тис. кв. м житлової площі.

У жовтні 2025 року стало відомо про те, що Київміськбуд розробляє план реструктуризації поточної заборгованості компанії, щоб використати кошти, залучені від додаткової емісії акцій, виключно на відновлення будівельних робіт на своїх об’єктах.

Територіальна громада Києва є власником контрольного пакета акцій Київміськбуду з часткою 80% статутного капіталу компанії.

26 грудня 2025 року стало відомо про те, що Холдинг Київміськбуд отримав докапіталізацію у розмірі 2,56 млрд грн, нового голову правління і нового голову наглядової ради компанії.

