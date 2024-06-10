Правоохоронці викрили схему заволодіння нерухомістю «Київміськбуду» на 282 млн грн — Finance.ua
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Правоохоронці викрили схему заволодіння нерухомістю «Київміськбуду» на 282 млн грн

Кримінал
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Правоохоронці викрили схему заволодіння нерухомістю «Київміськбуду» на 282 млн грн
Правоохоронці викрили схему заволодіння нерухомістю «Київміськбуду» на 282 млн грн, Фото: gp.gov.ua
Правоохоронці повідомили про підозру учасникам схеми, які незаконно заволоділи майном акціонерного товариства «Київміськбуд» на понад 282 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
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«Власнику групи товариств та директору одного з цих товариств повідомлено про підозру у протиправному заволодінні майном ПрАТ «ХК «Київміськбуд» (ч. 3 ст. 206−2 КК України). Також службовцю Держподаткової служби та керівнику управління одного з відділень банку повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361−2 КК України), а податківцю — ще й у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (ч. 2 ст. 362 КК України)», — сказано в повідомленні.
За даними слідства, власник групи товариств організував схему заволодіння нерухомістю ПрАТ «ХК «Київміськбуд». До оборудки він залучив директора одного з товариств, а також службових осіб податкової служби і банківської установи.
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Спочатку, без відома забудовника, за підробленими документами власник та директор товариства продали майнові права на об'єкти нерухомості в чергах будівництва, а в подальшому продали ці права підконтрольним особам. Працівники податкової та банку надавали службову інформацію, яка допомогла реалізувати схему заволодіння майном. Таким чином підозрювані заволоділи нерухомістю, що належала ПрАТ на понад 282 млн грн.
Організатору оборудки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 282,6 млн грн. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.
За матеріалами:
Finance.ua
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