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Мережа секонд-хендів відшкодувала державі понад 51,5 млн грн несплаченого ПДВ

Кримінал
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Продаж вживаного одягу, взуття та інших товарів у магазинах мережі оформлювали через підконтрольних ФОПів
Продаж вживаного одягу, взуття та інших товарів у магазинах мережі оформлювали через підконтрольних ФОПів
Мережа магазинів вживаних товарів відшкодувала державі понад 51,5 млн грн несплаченого податку на додану вартість. Впродовж 2023−2025 років компанія використовувала схему дроблення бізнесу, щоб зменшити податкові зобов’язання.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як працювала схема ухилення від сплати податків

За версією слідства, продаж вживаного одягу, взуття та інших товарів у магазинах мережі оформлювали через підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування.
Формально торговельні точки та операції з продажу товарів належали окремим підприємцям. Водночас фактично магазинами керували співробітники мережі, які організовували торгівлю та контролювали рух коштів.
Сума несплаченого податку становила понад 51,5 млн грн
Сума несплаченого податку становила понад 51,5 млн грн
У такий спосіб підприємство занижувало обсяг операцій, що підлягали оподаткуванню ПДВ. За результатами аналітичного дослідження, сума несплаченого податку становила понад 51,5 млн грн.

Компанія відшкодувала збитки державі

Під час досудового розслідування службові особи підприємства повністю відшкодували завдані державі збитки.
У зв’язку зі сплатою податкових зобов’язань прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення відповідних осіб від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що правоохоронці викрили масштабну схему штучного дроблення бізнесу у сфері торгівлі секонд-хендом. Щоб мінімізувати податкові зобов’язання, діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування.
За матеріалами:
Finance.ua
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