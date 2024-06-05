Хочеш працювати — плати по 40 тис.: у КМДА викрили схему поборів із автоперевізників Сьогодні 20:44 — Кримінал

Хочеш працювати — плати по 40 тис.: у КМДА викрили схему поборів із автоперевізників, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Деталі слідства

У квітні 2024 року до ДБР звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів. Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на «співпрацю». Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті.

Читайте також Нарахували собі премії на 21 млн гривень бюджетних коштів: що робили посадовці лікарні на Запоріжжі

Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового «траншу» для чиновника.

Деталі від Київської міської прокуратури

За версією сторони обвинувачення, упродовж 2024 заступник начальника Департаменту в односторонньому порядку ініціював розірвання договору про здійснення пасажирських перевезень на одному з міських автобусних маршрутів.

Читайте також ДБР викрило командира ТРО, який залучав бійців до будівництва свого маєтку

Після цього тимчасово працювати на цьому маршруті дозволили компанії, директор якої мав звʼязки із посадовцем.

Коли керівник підприємства, яке надавало транспортні послуги з 2021 року і з яким розірвали договір, звернувся до міської адміністрації за розʼясненнями причин припинення співпраці, заступник начальника Департаменту направив його до директора підприємства-тимчасового перевізника для пошуку «компромісу».

У якості «компромісу» йому запропонували щотижня платити по 40 тисяч гривень за право возити пасажирів на маршруті. Тобто кожен автобус за будній день мав платити посадовцям КМДА 800 гривень, за вихідний — 600. У якості посередника для передачі коштів виступав директор транспортного підприємства, наближеного до керівництва Департаменту транспортної інфраструктури.

В ході досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис. гривень.

Що загрожує порушникам

Наразі проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

Посадовець КМДА та його спільник підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

Триває досудове розслідування. Перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної схеми.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.