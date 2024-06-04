ДБР викрило командира ТРО, який залучав бійців до будівництва свого маєтку — Finance.ua

ДБР викрило командира ТРО, який залучав бійців до будівництва свого маєтку Сьогодні 05:20 — Кримінал

ДБР викрило командира ТРО, який залучав бійців до будівництва свого маєтку, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань викрило командувача регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь» на Одещині. Він залучав своїх підлеглих бійців будувати йому приватний будинок.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Зазначається, що посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Фото: dbr.gov.ua

Покарання

Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426−1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у 2023 році працівники ДБР також повідомили про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн. ДБР завершило досудове розслідування, обвинувальний акт направлено до суду.

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