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Підробка VIN-кодів авто: де в Україні найбільше таких порушень

Технології&Авто
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Автомобілі
Автомобілі
В Україні сотні кримінальних правопорушень, пов’язаних із підробкою, знищенням або заміною VIN-кодів та інших ідентифікаційних номерів автомобілів, залишаються поза судовим розглядом. У 2026 році до суду передали лише п’ять таких проваджень, хоча за цей період зареєстрували 599 правопорушень. Це близько 1% від загальної кількості.
Про це свідчить аналітика Опендатабот.
Водночас число таких правопорушень зростає порівняно з минулим роком. Станом на вересень 2026 року на обліку перебували 473 провадження за відповідною статтею Кримінального кодексу України — на 22% більше, ніж за аналогічний період торік, коли їх було 387.
Підробка VIN-кодів авто: де в Україні найбільше таких порушень

Де в Україні найчастіше фіксують підробку VIN-кодів

Найбільше правопорушень, пов’язаних із підробкою, знищенням або заміною VIN-кодів та інших ідентифікаційних номерів транспортних засобів, цьогоріч зареєстрували в Києві — 169 випадків, або 28% від загальної кількості.
На другому місці Дніпропетровська область зі 114 правопорушеннями (19%). Третю позицію посідає Одеська область, де зафіксували 45 випадків (8%).
Підробка VIN-кодів авто: де в Україні найбільше таких порушень
Таким чином, на столицю та ще дві області припадає понад половина всіх зареєстрованих у 2026 році правопорушень цієї категорії.
Загалом із 2020 року до вересня 2026-го в Україні зареєстрували 11 417 кримінальних правопорушень за статтею 290 ККУ. Із них на обліку залишилися 7 152, або 63%.
У попередні роки близько 40% таких проваджень закривали з різних причин, зокрема через відсутність події або складу кримінального правопорушення. У 2026 році закрили приблизно кожне п’яте відкрите провадження.
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Попри значну кількість зареєстрованих випадків, до суду за майже сім років направили лише 69 проваджень — близько 1% від кількості правопорушень, що залишилися на обліку.

Яке покарання передбачене за підробку VIN-коду

Перевірити автомобіль за VIN-кодом можна за допомогою сервісу Opendatabot.
За знищення, підробку або заміну ідентифікаційних номерів транспортного засобу стаття 290 Кримінального кодексу України передбачає штраф від 2 550 до 4 250 грн, виправні роботи на строк до двох років, пробаційний нагляд до трьох років або обмеження волі на той самий строк.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоПоліціяКримінальне провадження
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