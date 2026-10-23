Підробка VIN-кодів авто: де в Україні найбільше таких порушень

В Україні сотні кримінальних правопорушень, пов’язаних із підробкою, знищенням або заміною VIN-кодів та інших ідентифікаційних номерів автомобілів, залишаються поза судовим розглядом. У 2026 році до суду передали лише п’ять таких проваджень, хоча за цей період зареєстрували 599 правопорушень. Це близько 1% від загальної кількості.

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Водночас число таких правопорушень зростає порівняно з минулим роком. Станом на вересень 2026 року на обліку перебували 473 провадження за відповідною статтею Кримінального кодексу України — на 22% більше, ніж за аналогічний період торік, коли їх було 387.

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Де в Україні найчастіше фіксують підробку VIN-кодів

Найбільше правопорушень, пов’язаних із підробкою, знищенням або заміною VIN-кодів та інших ідентифікаційних номерів транспортних засобів, цьогоріч зареєстрували в Києві — 169 випадків, або 28% від загальної кількості.

На другому місці Дніпропетровська область зі 114 правопорушеннями (19%). Третю позицію посідає Одеська область, де зафіксували 45 випадків (8%).

Таким чином, на столицю та ще дві області припадає понад половина всіх зареєстрованих у 2026 році правопорушень цієї категорії.

Загалом із 2020 року до вересня 2026-го в Україні зареєстрували 11 417 кримінальних правопорушень за статтею 290 ККУ. Із них на обліку залишилися 7 152, або 63%.

У попередні роки близько 40% таких проваджень закривали з різних причин, зокрема через відсутність події або складу кримінального правопорушення. У 2026 році закрили приблизно кожне п’яте відкрите провадження.

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Попри значну кількість зареєстрованих випадків, до суду за майже сім років направили лише 69 проваджень — близько 1% від кількості правопорушень, що залишилися на обліку.

Яке покарання передбачене за підробку VIN-коду

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