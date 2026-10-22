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Нова схема шахрайства з автомобільними номерами — деталі від МВС

Технології&Авто
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Нова схема шахрайства з автомобільними номерами — деталі від МВС
Нова схема шахрайства з автомобільними номерами — деталі від МВС
Українці, які хочуть мати «свої» авто номери можуть потрапити на гачок до шахраїів. Адже пропозиції оформити «VIP-номер» через посередників, гарантувати потрібну комбінацію поза офіційним сервісом або отримати номер без реєстраційних процедур можуть бути способом виманювання грошей.
Про це пише МВС.
Департамент кіберполіції та Головний сервісний центр МВС пояснюють, як скористатися офіційною послугою та не потрапити на гачок шахраїв.

Як працює офіційне бронювання

Переглянути наявні, обрати чи забронювати номерний знак можна через Кабінет водія. Для цього потрібно авторизуватися, перейти до розділу «Електронні послуги» та обрати «Бронювання номерних знаків».
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Сервіс дає змогу обрати регіон, сервісний центр МВС, тип транспортного засобу й переглянути доступні комбінації в режимі реального часу.
Заздалегідь замовити виготовлення номерного знака із бажаною комбінацією по телефону, в месенджерах чи на сторонніх ресурсах — неможливо. Якщо шукаєте номерний знак із певною комбінацією, необхідно періодично самостійно перевіряти її наявність на офіційних ресурсах — в Кабінеті водія або на сайті ГСЦ МВС.
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Заброньований номер зберігається за замовником протягом 15 календарних днів. Щоб його отримати, необхідно звернутися до відповідного сервісного центру МВС для реєстрації або перереєстрації транспортного засобу. Саме під час цієї процедури номерний знак закріплюють за автомобілем.
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Вартість

Залежить від обраної комбінації та типу транспортного засобу. Бажана комбінація цифр коштує 360 грн, а визначені платні комбінації — від 2 400 до 96 000 грн.
Окремо сплачуються бронювання та послуги з реєстрації, виготовлення номерного знака і свідоцтва про реєстрацію. Актуальну вартість можна перевірити на сайті Головного сервісного центру МВС.

На що звернути увагу

Під час вибору номерного знака варто насторожитися, якщо продавець або посередник:
  • пропонує забронювати номер авто поза Кабінетом водія, але запевняє, що має доступ до офіційної системи;
  • гарантує доступність конкретної комбінації, не підтверджуючи її наявність в офіційному сервісі;
  • вимагає переказати кошти на особисту банківську картку за нібито бронювання або прискорене оформлення;
  • обіцяє видати номерний знак без реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС.
Такі обставини є приводом перевірити пропозицію та не поспішати з оплатою. Не варто передавати незнайомцям дані для входу до Кабінету водія, банківські реквізити, паролі чи коди підтвердження.

Як діяти безпечно

Користуйтеся офіційним Кабінетом водія, перевіряйте доступність комбінації безпосередньо в системі та звіряйте вартість із тарифами на сайті Головного сервісного центру МВС. Не сплачуйте за неофіційні «послуги бронювання» і не довіряйте обіцянкам обійти встановлену процедуру.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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