Як продати автомобіль, якщо власник за кордоном або служить

Продати автомобіль можна навіть тоді, коли його власник перебуває за кордоном, проходить військову службу або не має змоги особисто відвідати сервісний центр МВС. У таких випадках можна оформити угоду дистанційно через «Дію» або доручити продаж уповноваженому представнику. Водночас онлайн-переоформлення доступне не для всіх транспортних засобів.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

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Продаж через «Дію»

Якщо і продавець, і покупець є фізичними особами, автомобіль відповідає умовам онлайн-послуги, а в державних реєстрах немає заборон чи інших проблем, власнику взагалі не обов’язково бути в Україні. Через «Дію» можна дистанційно оформити продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда. Для продавця це має бути перший продаж транспортного засобу відповідного типу протягом календарного року.

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У застосунку також повинні коректно відображатися документи продавця, податковий номер, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та зареєстроване місце проживання. Якщо всі умови виконані, продавець формує заявку, покупець підтверджує угоду, а далі система проводить необхідні перевірки.

Представник за довіреністю

Другий шлях підходить у ситуації, коли власник фізично не може приїхати до сервісного центру МВС. Тоді він може видати довіреність іншій людині, яка від його імені прийде до сервісного центру, підпише необхідні документи та проведе перереєстрацію автомобіля на покупця.

Однак довіреність не робить представника власником автомобіля. Якщо власник дозволив іншій людині користуватися машиною, це ще не означає, що вона автоматично має право її продати. У документі повинні бути прямо передбачені необхідні повноваження, зокрема право представляти власника в сервісних центрах МВС, подавати та отримувати документи, укладати договір від його імені й підписувати заяви.

Власник перебуває за кордоном

Є два практичні способи оформити довіреність:

у консульській установі України — для використання в Україні не потрібні апостиль і переклад;

у іноземного нотаріуса — залежно від держави та міжнародного договору може знадобитися апостиль або інша легалізація, а в Україні — переклад українською мовою з нотаріальним засвідченням.

Не слід автоматично вважати, що апостиль потрібен у кожній країні. Правило залежить від держави оформлення та чинного міжнародного договору, тому конкретний шлях потрібно перевірити в українському консульстві або в нотаріуса до підписання документа.

Оригінал довіреності має потрапити до представника в Україні. Разом із ним для перереєстрації готують документи власника й представника, податкові номери, свідоцтво про реєстрацію авто та інші документи, потрібні для конкретної угоди.

Власник проходить військову службу

Якщо є доступ до нотаріуса, довіреність можна посвідчити нотаріально. Водночас стаття 245 Цивільного кодексу України передбачає спеціальні випадки:

довіреність військовослужбовця, який лікується у військово-медичному закладі, може посвідчити начальник закладу, його заступник з медичної частини, старший або черговий лікар;

у пункті дислокації військової частини, де немає нотаріуса або органу, що вчиняє нотаріальні дії, довіреність військовослужбовця може посвідчити командир або начальник частини, з’єднання, установи чи закладу.

Такі документи прирівнюються до нотаріально посвідчених, однак для продажу автомобіля особливо важливо, щоб у тексті були чітко записані потрібні повноваження.

Тому перед оформленням, якщо є така можливість, варто узгодити формулювання з нотаріусом або сервісним центром МВС.

Що має перевірити представник перед візитом

чи чинна довіреність і чи не скасована вона власником;

чи дозволяє вона саме укласти договір та перереєструвати транспортний засіб;

чи не є представник одночасно покупцем;

чи збігаються дані власника, представника й авто;

чи немає арешту, розшуку, заборони на відчуження або іншого обтяження;

чи відновлений пластиковий реєстраційний документ, якщо його втрачено;

чи підготовлені документи обох сторін і підтвердження законної підстави угоди.