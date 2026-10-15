Чому «Дія» відхиляє заявку на продаж автомобіля
- чи відображаються в застосунку документ, що посвідчує особу, податковий номер і свідоцтво про реєстрацію авто;
- чи є в продавця зареєстроване місце проживання;
- чи активований «Дія.Підпис» до формування заявки;
- чи це перший продаж легкового авто, мотоцикла або мопеда відповідного типу в поточному календарному році;
- чи не втрачений і не пошкоджений пластиковий документ, якщо він був виданий;
- чи збігаються персональні дані у документах і державних реєстрах.
Чому «Дія» може відхилити заявку на продаж автомобіля
- авто перебуває в розшуку, під арештом або є речовим доказом;
- у реєстрі є заборона на відчуження чи інше обтяження;
- у продавця є відкрите виконавче провадження або інше обмеження;
- продавець чи покупець перебуває в розшуку;
- документи містять неактуальні або різні дані;
- немає відомостей про зареєстроване місце проживання;
- свідоцтво про реєстрацію втрачено;
- ідентифікаційні номери автомобіля пошкоджені або мають ознаки втручання.
Коли можна подати заявку повторно
Що взяти до сервісного центру МВС
- паспорт або інший допустимий документ, що посвідчує особу, та відомості про місце проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- продавець і покупець особисто або їхні належно уповноважені представники;
- довіреність, якщо діє представник;
- інші документи, яких потребує конкретна підстава угоди.
Що робити, якщо заявку на продаж авто відхилили: покрокова інструкція
- Збережіть повідомлення про відмову або зробіть знімок екрана.
- Перевірте тип транспортного засобу, кількість продажів цього року, документи, місце проживання та «Дія.Підпис».
- Виправте очевидну помилку й повторіть заявку один раз.
- Якщо відмова повторилася або причини не видно, не витрачайте час на нові спроби.
- Підготуйте документи та зверніться разом із покупцем до будь-якого територіального сервісного центру МВС.
- Усуньте встановлене обмеження або завершіть перереєстрацію офлайн.
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