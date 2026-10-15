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Чому «Дія» відхиляє заявку на продаж автомобіля

Технології&Авто
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Продаж автомобіля через «Дію»
Продаж автомобіля через «Дію»
Якщо заявка на продаж авто в «Дії» отримала статус «Відхилено», не варто подавати її повторно навмання. Спочатку потрібно перевірити документи та умови онлайн-послуги. Якщо очевидної помилки немає, продавцю й покупцю слід звернутися до територіального сервісного центру МВС, де зможуть перевірити інформацію в державних реєстрах і встановити конкретну причину відмови.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Через застосунок фізичні особи можуть продати лише такі транспортні засоби: легковий автомобіль, мотоцикл або мопед. Тобто вантажівку чи причіп оформити не вдасться. Послуга розрахована на перший продаж транспортного засобу відповідного типу протягом календарного року. Для повторного продажу, а також для вантажівок, автобусів, причепів, напівпричепів і частини іншої техніки потрібне особисте оформлення в сервісному центрі.
Перед повторним поданням заявки потрібно перевірити:
  • чи відображаються в застосунку документ, що посвідчує особу, податковий номер і свідоцтво про реєстрацію авто;
  • чи є в продавця зареєстроване місце проживання;
  • чи активований «Дія.Підпис» до формування заявки;
  • чи це перший продаж легкового авто, мотоцикла або мопеда відповідного типу в поточному календарному році;
  • чи не втрачений і не пошкоджений пластиковий документ, якщо він був виданий;
  • чи збігаються персональні дані у документах і державних реєстрах.
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Чому «Дія» може відхилити заявку на продаж автомобіля

Є кілька груп причин: проблеми з документами, юридичні обмеження або невідповідність даних. Зокрема, перереєстрацію можуть зупинити, якщо:
  • авто перебуває в розшуку, під арештом або є речовим доказом;
  • у реєстрі є заборона на відчуження чи інше обтяження;
  • у продавця є відкрите виконавче провадження або інше обмеження;
  • продавець чи покупець перебуває в розшуку;
  • документи містять неактуальні або різні дані;
  • немає відомостей про зареєстроване місце проживання;
  • свідоцтво про реєстрацію втрачено;
  • ідентифікаційні номери автомобіля пошкоджені або мають ознаки втручання.
Точну підставу встановлюють після перевірки в сервісному центрі МВС.

Коли можна подати заявку повторно

Повторна спроба має сенс, якщо ви знайшли просту технічну або документальну помилку: оновили застосунок, активували «Дія.Підпис», виправили дані чи відновили необхідний документ. Перед повтором перевірте, що попередня заявка закрита, а обидві сторони використовують актуальну версію застосунку.
Якщо ж умови послуги виконані, але «Дія» знову відхиляє угоду, подальші повтори не замінять перевірку реєстрів. Так само не варто шукати «обхід», якщо є арешт, заборона на відчуження, розшук або виконавче провадження: спочатку потрібно усунути правову причину.

Що взяти до сервісного центру МВС

Для особистої перереєстрації зазвичай потрібні:
  • паспорт або інший допустимий документ, що посвідчує особу, та відомості про місце проживання;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • продавець і покупець особисто або їхні належно уповноважені представники;
  • довіреність, якщо діє представник;
  • інші документи, яких потребує конкретна підстава угоди.
Договір купівлі-продажу можна оформити безпосередньо в сервісному центрі. За потреби адміністратор пояснить, яке обмеження виявили та який документ або рішення потрібні для його усунення. Перед візитом перевірте актуальний перелік документів і запишіться через офіційні сервіси ГСЦ МВС.

Що робити, якщо заявку на продаж авто відхилили: покрокова інструкція

  1. Збережіть повідомлення про відмову або зробіть знімок екрана.
  2. Перевірте тип транспортного засобу, кількість продажів цього року, документи, місце проживання та «Дія.Підпис».
  3. Виправте очевидну помилку й повторіть заявку один раз.
  4. Якщо відмова повторилася або причини не видно, не витрачайте час на нові спроби.
  5. Підготуйте документи та зверніться разом із покупцем до будь-якого територіального сервісного центру МВС.
  6. Усуньте встановлене обмеження або завершіть перереєстрацію офлайн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в серпні в Україні придбали 118 636 транспортних засобів усіх типів і в усіх сегментах ринку. Це на 7 185, або 5,7%, менше, ніж торік. Водночас кількість фізичних оформлень скоротилася на 17 594, тоді як перереєстрацій через «Дію» стало на 10 409 більше.
Також ми розповідали, що треба знати про продаж авто через «Дію».
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
АвтоДія
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