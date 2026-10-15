Чому «Дія» відхиляє заявку на продаж автомобіля

Якщо заявка на продаж авто в «Дії» отримала статус «Відхилено», не варто подавати її повторно навмання. Спочатку потрібно перевірити документи та умови онлайн-послуги. Якщо очевидної помилки немає, продавцю й покупцю слід звернутися до територіального сервісного центру МВС, де зможуть перевірити інформацію в державних реєстрах і встановити конкретну причину відмови.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Через застосунок фізичні особи можуть продати лише такі транспортні засоби: легковий автомобіль, мотоцикл або мопед. Тобто вантажівку чи причіп оформити не вдасться. Послуга розрахована на перший продаж транспортного засобу відповідного типу протягом календарного року. Для повторного продажу, а також для вантажівок, автобусів, причепів, напівпричепів і частини іншої техніки потрібне особисте оформлення в сервісному центрі.

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Перед повторним поданням заявки потрібно перевірити:

чи відображаються в застосунку документ, що посвідчує особу, податковий номер і свідоцтво про реєстрацію авто;

чи є в продавця зареєстроване місце проживання;

чи активований «Дія.Підпис» до формування заявки;

чи це перший продаж легкового авто, мотоцикла або мопеда відповідного типу в поточному календарному році;

чи не втрачений і не пошкоджений пластиковий документ, якщо він був виданий;

чи збігаються персональні дані у документах і державних реєстрах.

Чому «Дія» може відхилити заявку на продаж автомобіля

Є кілька груп причин: проблеми з документами, юридичні обмеження або невідповідність даних. Зокрема, перереєстрацію можуть зупинити, якщо:

авто перебуває в розшуку, під арештом або є речовим доказом;

у реєстрі є заборона на відчуження чи інше обтяження;

у продавця є відкрите виконавче провадження або інше обмеження;

продавець чи покупець перебуває в розшуку;

документи містять неактуальні або різні дані;

немає відомостей про зареєстроване місце проживання;

свідоцтво про реєстрацію втрачено;

ідентифікаційні номери автомобіля пошкоджені або мають ознаки втручання.

Точну підставу встановлюють після перевірки в сервісному центрі МВС.

Коли можна подати заявку повторно

Повторна спроба має сенс, якщо ви знайшли просту технічну або документальну помилку: оновили застосунок, активували «Дія.Підпис», виправили дані чи відновили необхідний документ. Перед повтором перевірте, що попередня заявка закрита, а обидві сторони використовують актуальну версію застосунку.

Якщо ж умови послуги виконані, але «Дія» знову відхиляє угоду, подальші повтори не замінять перевірку реєстрів. Так само не варто шукати «обхід», якщо є арешт, заборона на відчуження, розшук або виконавче провадження: спочатку потрібно усунути правову причину.

Що взяти до сервісного центру МВС

Для особистої перереєстрації зазвичай потрібні:

паспорт або інший допустимий документ, що посвідчує особу, та відомості про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

продавець і покупець особисто або їхні належно уповноважені представники;

довіреність, якщо діє представник;

інші документи, яких потребує конкретна підстава угоди.

Договір купівлі-продажу можна оформити безпосередньо в сервісному центрі. За потреби адміністратор пояснить, яке обмеження виявили та який документ або рішення потрібні для його усунення. Перед візитом перевірте актуальний перелік документів і запишіться через офіційні сервіси ГСЦ МВС.

Що робити, якщо заявку на продаж авто відхилили: покрокова інструкція

Збережіть повідомлення про відмову або зробіть знімок екрана. Перевірте тип транспортного засобу, кількість продажів цього року, документи, місце проживання та «Дія.Підпис». Виправте очевидну помилку й повторіть заявку один раз. Якщо відмова повторилася або причини не видно, не витрачайте час на нові спроби. Підготуйте документи та зверніться разом із покупцем до будь-якого територіального сервісного центру МВС. Усуньте встановлене обмеження або завершіть перереєстрацію офлайн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в серпні в Україні придбали 118 636 транспортних засобів усіх типів і в усіх сегментах ринку. Це на 7 185, або 5,7%, менше, ніж торік. Водночас кількість фізичних оформлень скоротилася на 17 594, тоді як перереєстрацій через «Дію» стало на 10 409 більше.