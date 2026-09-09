Кожну п’яту машину в Україні продають через Дію (інфографіка) Сьогодні 16:04 — Технології&Авто У серпні через "Дію" провели 24 773 угоди

У серпні в Україні придбали 118 636 транспортних засобів усіх типів і в усіх сегментах ринку. Це на 7 185, або 5,7%, менше, ніж торік. Водночас кількість фізичних оформлень скоротилася на 17 594, тоді як перереєстрацій через «Дію» стало на 10 409 більше.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Порівняно з липнем загальна кількість угод на внутрішньому ринку зменшилася на 7 205, або 5,7%. Річна динаміка була майже ідентичною: мінус 7 185 угод, або 5,7%.

Київ залишився найбільшою фізичною локацією та особливо концентрував перші реєстрації нової техніки. У сегменті ввезених вживаних транспортних засобів перше місце посіла Львівська область. Для оцінки попиту ці результати слід доповнювати відомостями про місце проживання покупців.

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Способи оформлення

Фізично купівлю-продаж оформили для 93 863 транспортних засобів. Це на 7 347, або 7,3%, менше, ніж у липні, і на 17 594, або 15,8%, менше, ніж торік.

Через «Дію» провели 24 773 перереєстрації. Порівняно з липнем їх кількість зросла на 142, або 0,6%, а за рік на 10 409, або 72,5%. Зростання кількості перереєстрацій через Дію частково збалансувало скорочення фізичних оформлень.

eauto.org.ua

Кожне п’яте оформлення провели через «Дію»

У серпні через «Дію» провели 24 773 угоди. Це 20,9% усіх оформлень у межах огляду та 30,9% внутрішніх перепродажів.

Перереєстрація через «Дію» відбувається онлайн і не належить до конкретної фізичної локації. Тому такі оформлення не зараховано Києву або будь-якій області.

У серпні через «Дію» провели 24 773 угоди, eauto.org.ua

Київ очолив фізичні локації з 15 050 угодами

Після відокремлення онлайн-перереєстрацій найбільші фізичні обсяги угод купівлі-продажу мали:

м. Київ — 15 050, або 16,0%; Львівська область — 7 947, або 8,5%; Дніпропетровська область — 7 080, або 7,5%; Київська область — 6 553, або 7,0%; Одеська область — 6 013, або 6,4%.

Разом п’ять лідерів дали 42 643 переоформлення, або 45,4% фізичного підсумку. Порівняно з липнем показник зменшився в кожній із цих локацій: у Києві — на 1 959, Київській області — на 848, Дніпропетровській — на 806, Львівській — на 467, Одеській — на 344.

Зростання порівняно з липнем було лише у Волинській (+99), Кіровоградській (+89), Житомирській (+86) та Чернівецькій (+3) областях.

Найменші фізичні обсяги зафіксовано у Донецькій області — 187 і Херсонській — 193.

Київ очолив рейтинг фізичних локацій, eauto.org.ua

Лідер залежить від сегмента авторинку

Внутрішні перепродажі

Серед фізично оформлених перепродажів найбільше припало на Київ — 8 513, або 15,3%.

Далі йшли Дніпропетровська область — 5 046, Одеська — 4 042, Київська — 4 021 та Львівська — 3 610.

Ще 24 773 перепродажі провели онлайн через Дію, тому вони не належать до жодної фізичної локації.

Ввезені вживані транспортні засоби

У перших реєстраціях ввезеної вживаної техніки лідирувала Львівська область — 3 410, або 13,8%.

Київ мав 3 247 і поступився на 163. Далі розмістилися Київська область — 1 651, Волинська — 1 421 та Одеська — 1 361.

Нові транспортні засоби