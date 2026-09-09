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Volkswagen розглядає продаж бренду мотоциклів Ducati — Bloomberg

Фондовий ринок
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Ducati
Ducati
Volkswagen AG розглядає можливість продажу виробника мотоциклів Ducati в рамках масштабної реорганізації розгалуженого портфеля німецького автовиробника.
Про це повідомляє Bloomberg.
Італійський бренд входить до числа 600 з 2 000 підприємств Volkswagen, які наразі переглядаються, заявив у інтерв’ю генеральний директор Audi Гернот Дьоллнер. Цей легендарний виробник потужних мотоциклів входить до складу групи Audi, що належить VW.
«У рамках Volkswagen Group ми дотримуємося дисциплінованого та відповідального управління портфелем активів. Обговорення питання щодо Ducati є частиною процесу оцінки, але поки що нічого не вирішено», — зазначив Дьоллнер.

Скільки може коштувати Ducati

За оцінками аналітика Bloomberg Intelligence Майкла Діна, компанія з Болоньї, відома виробництвом «супербайків», таких як Panigale, може коштувати приблизно 1,25 млрд євро на основі оцінок аналогічних компаній.
Volkswagen намагається скоротити свої активи, щоб зробити найбільшого європейського автовиробника більш конкурентоспроможним.
Минулого тижня наглядова рада затвердила пакет реструктуризації, який передбачає скорочення портфеля бізнесів та активів приблизно на третину. У червні концерн домовився про продаж 51% свого підрозділу суднових двигунів Everllence, що, як очікується, принесе близько 7,4 млрд євро.

Volkswagen уже намагався продати Ducati

Audi придбала Ducati у 2012 році. У 2017 році компанія розглядала можливість продажу цього 100-річного виробника, але згодом відмовилася від цього наміру через опір з боку представників німецьких профспілок.
З того часу Ducati зміцнила свої позиції як один із лідерів у світі мотоциклетних перегонів, вигравши шість поспіль чемпіонатів конструкторів MotoGP, починаючи з 2020 року.
Ducati продає близько 50 000 одиниць на рік, а минулого року отримала 925 млн євро виторгу та 52 млн євро операційного прибутку.
За матеріалами:
Економічна Правда
Volkswagen
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