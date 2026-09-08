Ексголові наглядової ради Сенс Банку Гладишенку призначили 7 млн грн застави Сьогодні 15:58 — Фондовий ринок

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові наглядової ради Сенс Банку Миколі Гладишенку, який фігурує у справі «Форест Гамп», запобіжний захід у вигляді застави 7 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС 8 вересня.

Прокурор просив відправити Гладишенка під варту з можливістю внесення застави в розмірі 150 мільйонів гривень. За даними САП, Гладишенко зі сторони Сенс Банку контролював, щоб не було перепон з внесенням застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Тепер у Гладишенка є пʼять днів, щоб внести заставу. Якщо він цього не зробить, прокурор клопотатиме про більш жорсткий запобіжний захід.

Крім того, відтепер Гладишенко зобовʼязаний прибувати до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця роботи або проживання, не виїжджати з Києва, здати закордонні паспорти та утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи «Форест Гамп».

19 серпня НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень.

Нова операція НАБУ стосується 150 млн гривень, які внесли як заставу за Галущенка. Головне зі справи для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру у легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.