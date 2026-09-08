0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ексголові наглядової ради Сенс Банку Гладишенку призначили 7 млн грн застави

Фондовий ринок
10
Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові наглядової ради Сенс Банку Миколі Гладишенку, який фігурує у справі «Форест Гамп», запобіжний захід у вигляді застави 7 мільйонів гривень.
Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС 8 вересня.
Прокурор просив відправити Гладишенка під варту з можливістю внесення застави в розмірі 150 мільйонів гривень. За даними САП, Гладишенко зі сторони Сенс Банку контролював, щоб не було перепон з внесенням застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Тепер у Гладишенка є пʼять днів, щоб внести заставу. Якщо він цього не зробить, прокурор клопотатиме про більш жорсткий запобіжний захід.
Читайте також
Крім того, відтепер Гладишенко зобовʼязаний прибувати до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця роботи або проживання, не виїжджати з Києва, здати закордонні паспорти та утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи «Форест Гамп».
19 серпня НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень.
Нова операція НАБУ стосується 150 млн гривень, які внесли як заставу за Галущенка. Головне зі справи для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Читайте також
За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру у легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems