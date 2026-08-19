НАБУ та САП викрили організацію, яка легалізувала 150 млн грн для внесення застави у справі «Мідас» Сьогодні 16:00

НАБУ

НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб. Йдеться про спецоперацію «Форест Гамп».

Правоохоронці стверджують, що учасники схеми організували легалізацію 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом, для подальшого внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас».

До складу організації, як зазначають правоохоронці, входили заступник керівника Офісу Президента України, колишній народний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи.

НАБУ та САП повідомили про підозру особам, які, за версією слідства, організували та забезпечили внесення застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом. Їхні дії кваліфікували за статтею 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування триває.

Як легалізували кошти

Відомства оприлюднили записи розмов фігурантів, які, за версією слідства, демонструють підготовку та реалізацію схеми з легалізації коштів для внесення застави у справі «Мідас».

За даними детективів, для легалізації грошей залучили підконтрольні компанії та фізичних осіб, а згодом — топменеджмент державного Sense Bank, з яким погодили механізм проведення операцій в обхід фінмоніторингу.

«На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ „Сенс Банк“. Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах», — розповів детектив НАБУ.

На оприлюднених записах голова наглядової ради Sense Bank звітує заступнику керівника Офісу президента про зарахування коштів на рахунки підприємств, залучених до схеми.

Крім того, як пише Суспільне , у відео НАБУ є запис розмови між людьми, голоси яких, імовірно, належать заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій та екснардепу Максиму Микитасю. Із записів випливає, що співрозмовники обговорювали вибори до Ради громадського контролю при НАБУ, а також майбутнє керівництва антикорупційних органів.

Також під час обшуків у межах операції «Форест Гамп» НАБУ та САП виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

«У ньому — комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК», — пояснили в НАБУ. На фото видно, що «антикризовий» план стосується антикорупційної інфраструктури і передбачає кроки у медіа та соцмережах.

Варто зазначити, що після оприлюднення записів Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента.

Роль фінмоніторингу у справі

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк окремо звернула увагу на роль фінансового моніторингу в описаній НАБУ та САП схемі. За її словами, сама необхідність будувати складну систему для проведення коштів свідчить про те, що фінмоніторинг створює бар’єр для легалізації незаконних грошей.

«Якщо зовсім коротко, за даними слідства, учасникам схеми потрібно було легалізувати 150 млн грн для внесення застави за фігуранта справи „Мідас“. І просто принести ці гроші до банку та провести платіж вони не могли. Саме через фінансовий моніторинг», — написала депутатка.

Василевська-Смаглюк зазначила, що, за даними слідства, для обходу цих процедур учасники схеми залучали підконтрольні компанії та осіб, відкривали рахунки, готували фіктивні документи й використовували транзитні операції.

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«А головне — домовлятися з керівництвом державного банку про проведення платежів в обхід належних перевірок», — написала вона.

На думку депутатки, ця ситуація демонструє, що фінансовий моніторинг може перешкоджати відмиванню незаконних коштів. Водночас вона наголосила, що це не означає бездоганність системи. За її словами, трапляються ситуації, коли моніторингові процедури створюють зайві проблеми для добросовісних клієнтів або виходять за межі необхідного.

«Але „фінмон треба вдосконалювати“ і „фінмон нікому, крім чесних людей, не заважає“ — це дві великі різниці», — зазначила Василевська-Смаглюк.

Вона також закликала не нехтувати вимогами фінансового моніторингу, оскільки спроби обійти їх можуть мати вже кримінальні наслідки.

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