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Україна наближає митні правила до стандартів ЄС: Рада підтримала новий Митний кодекс

Казна та Політика
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Митниця
Митниця

Україна робить ще один крок до європейських правил у торгівлі: Верховна Рада 18 серпня підтримала за основу проєкт нового Митного кодексу України № 15450. Документ має наблизити українське митне законодавство до норм ЄС та змінити низку правил, з якими щодня працює бізнес.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВР.

Що зміниться для бізнесу після ухвалення нового Митного кодексу

Законопроєкт має забезпечити відповідність українського митного законодавства праву ЄС у межах виконання вимог для країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Зокрема, йдеться про переговорний розділ 29 «Митний союз» у межах кластеру 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток».
Новий Митний кодекс побудований на ключових регламентах ЄС. Він передбачає перехід на єдині з Євросоюзом митні правила та стандарти, а також використання європейської термінології.
Серед основних змін для бізнесу:
  • запровадження європейських підходів до митних процедур, митного боргу, митного нагляду та статусу товарів;
  • створення правової основи для обміну й зберігання інформації відповідно до європейської моделі митних даних;
  • оновлення правил визначення митної вартості, зокрема права бути почутим, якщо митниця не приймає заявлену вартість;
  • обов’язкове подання інформації, пов’язаної з безпекою, до вивезення товарів;
  • розширення можливостей електронної взаємодії з митними органами;
  • перехід до європейської моделі пільгового оподаткування ввізним митом.
При цьому чинні національні пільги зберігатимуться до моменту набуття Україною членства в ЄС.
Ставки ввізного мита при цьому не змінюються. Як і зараз, їх визначатиме окремий Закон України «Про Митний тариф України».
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Також передбачено збереження чинності авторизацій, які бізнес отримав до початку дії нового Митного кодексу.
Окремим напрямом реформи стане створення правових умов для обміну митними даними за європейськими стандартами та системний перегляд підходів до митних процедур. Зокрема, українське законодавство має перейти до європейської концепції спеціальних митних процедур.
За матеріалами:
Finance.ua
Верховна РадаЗаконопроєктиЄвропейська інтеграція
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