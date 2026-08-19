Українці з дорогими авто сплатили 214 млн грн транспортного податку Сьогодні 09:37 — Казна та Політика

За дороговартісні авто треба сплачувати податок

Власники дорогих автівок в Україні за 7 місяців сплатили до місцевих бюджетів 214,2 млн грн транспортного податку. Його сплатили 11,5 тис. власників авто.

Про це повідомила пресслужба податкової.

Це майже на 80 млн грн більше, ніж за такий самий період минулого року. Зростання — майже 60%.

Найбільші надходження транспортного податку забезпечили платники:

Києва — 60,4 млн грн;

Дніпропетровської області — 18,8 млн грн;

Київської області — 16,2 млн грн;

Львівської області -­ 16,2 млн грн.

Хто має сплачуувати податок за авто

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які відповідають двом основним критеріям. Зокрема, з року їх випуску минуло не більше п’яти років, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року.

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Середньоринкову вартість автомобілів визначає Мінекономіки за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому враховуються марка та модель автомобіля, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна і тип пального.

Щороку до 1 лютого Мінекономіки розміщує на вебсайті ( www.me.gov.ua ) перелік автомобілів, які є об’єктами оподаткування транспортним податком. До цьогорічного переліку увійшла 1 281 модель легкових автомобілів.

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