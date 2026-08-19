Українці з дорогими авто сплатили 214 млн грн транспортного податку

Це майже на 80 млн грн більше, ніж за такий самий період минулого року. Зростання — майже 60%.
Найбільші надходження транспортного податку забезпечили платники:
Києва — 60,4 млн грн;
Дніпропетровської області — 18,8 млн грн;
Київської області — 16,2 млн грн;
Львівської області - 16,2 млн грн.
Хто має сплачуувати податок за авто
Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які відповідають двом основним критеріям. Зокрема, з року їх випуску минуло не більше п’яти років, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року.
Середньоринкову вартість автомобілів визначає Мінекономіки за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому враховуються марка та модель автомобіля, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна і тип пального.
Щороку до 1 лютого Мінекономіки розміщує на вебсайті (www.me.gov.ua) перелік автомобілів, які є об’єктами оподаткування транспортним податком. До цьогорічного переліку увійшла 1 281 модель легкових автомобілів.