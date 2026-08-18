До витрат, які включаються до податкової знижки, належать:
Оплата навчання — за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти.
Пожертвування та благодійні внески — у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше ніж 4% від загального доходу.
Нагадаємо, з 17 липня 2026 року набрали чинності нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Також було оновлено Порядок їх заповнення та подання.
Нові форми застосовуються з 1 серпня 2026 року для подання звітності:
податковими агентами (крім ФОП і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) за липень 2026 року;
фізичними особами-підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, — під час подання нового квартального Податкового розрахунку з розбивкою показників за місяцями кварталу.