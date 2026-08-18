88 тисяч громадян заявили про право на податкову знижку — деталі Сьогодні 12:32 — Казна та Політика

88 тисяч громадян заявили про право на податкову знижку — деталі

Податкова знижка дає можливість офіційно працевлаштованим громадянам повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Про це нагадує ДПС.

Зокрема, до неї можна включити витрати на освіту, відсотки за іпотечним кредитом, окремі медичні послуги, страхування та благодійність.

Майже 88 тисяч громадян станом на 1 серпня 2026 року задекларували право на податкову знижку. До повернення з бюджету вони заявили 582,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

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Для отримання знижки

Необхідно подати річну декларацію про майновий стан і доходи та підтвердні документи. Зробити це можна до 31 грудня року, що настає за звітним.

Раніше ми писали , хто має право на податкову знижку та як її отримати.

Податкову знижку, згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України, можуть отримати фізичні особи — громадяни України, які:

отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких утримано ПДФО;

у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені Податковим кодексом України.

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До витрат, які включаються до податкової знижки, належать:

Оплата навчання — за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти.

Пожертвування та благодійні внески — у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше ніж 4% від загального доходу.

Нагадаємо, з 17 липня 2026 року набрали чинності нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Також було оновлено Порядок їх заповнення та подання.

Нові форми застосовуються з 1 серпня 2026 року для подання звітності:

податковими агентами (крім ФОП і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) за липень 2026 року;

фізичними особами-підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, — під час подання нового квартального Податкового розрахунку з розбивкою показників за місяцями кварталу.

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