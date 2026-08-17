З Іспанії екстрадовано державного реєстратора, підозрюваного у зловживанні повноваженнями Сьогодні 17:23 — Казна та Політика

З Іспанії в Україну екстрадували державного реєстратора, який із 2022 року переховувався від слідства.

Його підозрюють у незаконному переоформленні квартири, яка після смерті власника мала перейти у власність територіальної громади Запоріжжя.

За даними слідства, у травні 2021 року реєстратор, діючи з метою отримання неправомірної вигоди, використав підроблене рішення суду та зареєстрував право власності на трикімнатну квартиру за місцевою жителькою.

Власник квартири помер і не мав спадкоємців. За законом нерухомість мала перейти громаді як відумерла спадщина та поповнити житловий фонд міста.

Натомість право власності на неї отримала жінка, яка назвалася співмешканкою померлого.

Унаслідок цих дій територіальній громаді завдано майже 1 млн грн збитків.

У вересні 2022 року за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя державному реєстратору заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365−2 КК України. Після цього його оголосили в міжнародний розшук.

10 серпня 2026 року підозрюваного передали українській стороні у пункті пропуску «Краківець — Корчова». 12 серпня суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без визначення застави.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Запорізької області.

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