Відновлено будівництво траси між Дніпром та Києвом: деталі (фото) Сьогодні 12:13 — Казна та Політика

Відновлено будівництво траси між Дніпром та Києвом: деталі (фото)

Продовжуємо будівництво одного з ключових маршрутів між Дніпром та Києвом — дороги Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка.

На Дніпропетровщині роботи тривають на ділянці протяжністю 29,5 км, пише Агентство відновлення.

Зараз дорожники укладають середній шар асфальтобетонного покриття, облаштовують дренаж та водовідведення, земляне полотно і дорожній одяг.

Паралельно тривають роботи на штучних спорудах та перенесення інженерних комунікацій.

До будівництва залучено:

понад 350 одиниць техніки;

майже 600 працівників.

Н-31 має важливе значення для сполучення Дніпра з Києвом і центральними регіонами України, а в умовах повномасштабної війни — для гуманітарної та військової логістики.

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Будівництво було призупинено після початку повномасштабного вторгнення та відновлено навесні 2026 року.

Що там буде

Нова дорога матиме чотири смуги руху — по дві в кожному напрямку та проходитиме в обхід Лобойківки, Петриківки, Могилева, Китайгорода, Царичанки та Ляшківки. До кінця року плануємо відкрити рух першою завершеною ділянкою.

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