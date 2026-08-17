Відновлено будівництво траси між Дніпром та Києвом: деталі (фото) Сьогодні 12:13 — Казна та Політика Відновлено будівництво траси між Дніпром та Києвом: деталі (фото) Продовжуємо будівництво одного з ключових маршрутів між Дніпром та Києвом — дороги Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка. На Дніпропетровщині роботи тривають на ділянці протяжністю 29,5 км, пише Агентство відновлення. Зараз дорожники укладають середній шар асфальтобетонного покриття, облаштовують дренаж та водовідведення, земляне полотно і дорожній одяг. Паралельно тривають роботи на штучних спорудах та перенесення інженерних комунікацій. До будівництва залучено: понад 350 одиниць техніки; Н-31 має важливе значення для сполучення Дніпра з Києвом і центральними регіонами України, а в умовах повномасштабної війни — для гуманітарної та військової логістики. Будівництво було призупинено після початку повномасштабного вторгнення та відновлено навесні 2026 року. Що там буде Нова дорога матиме чотири смуги руху — по дві в кожному напрямку та проходитиме в обхід Лобойківки, Петриківки, Могилева, Китайгорода, Царичанки та Ляшківки. До кінця року плануємо відкрити рух першою завершеною ділянкою. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Казна та Політика / Відновлено будівництво траси між Дніпром та Києвом: деталі (фото)