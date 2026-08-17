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Відновлено будівництво траси між Дніпром та Києвом: деталі (фото)

Казна та Політика
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Відновлено будівництво траси між Дніпром та Києвом: деталі (фото)
Відновлено будівництво траси між Дніпром та Києвом: деталі (фото)
Продовжуємо будівництво одного з ключових маршрутів між Дніпром та Києвом — дороги Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка.
На Дніпропетровщині роботи тривають на ділянці протяжністю 29,5 км, пише Агентство відновлення.
Відновлено будівництво траси між Дніпром та Києвом: деталі (фото)
Зараз дорожники укладають середній шар асфальтобетонного покриття, облаштовують дренаж та водовідведення, земляне полотно і дорожній одяг.
Паралельно тривають роботи на штучних спорудах та перенесення інженерних комунікацій.
До будівництва залучено:
  • понад 350 одиниць техніки;
  • майже 600 працівників.
Н-31 має важливе значення для сполучення Дніпра з Києвом і центральними регіонами України, а в умовах повномасштабної війни — для гуманітарної та військової логістики.
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Будівництво було призупинено після початку повномасштабного вторгнення та відновлено навесні 2026 року.

Що там буде

Нова дорога матиме чотири смуги руху — по дві в кожному напрямку та проходитиме в обхід Лобойківки, Петриківки, Могилева, Китайгорода, Царичанки та Ляшківки. До кінця року плануємо відкрити рух першою завершеною ділянкою.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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