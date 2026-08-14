Без суду та паперової тяганини: як податкова автоматично стягує борги Сьогодні 17:04 — Казна та Політика

Податкова заборгованість

Понад 1 млрд грн податкових боргів уже вдалося повернути до державного бюджету завдяки автоматизованій системі стягнення. Вона працює без ручного втручання та вже охопила майже 28 тисяч платників податків.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Результати роботи системи

Цього року автоматична система списала податкові борги з рахунків 27,9 тисячі платників. До бюджету таким чином надійшло понад 1 млрд грн.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року було повернуто на 651,1 млн грн менше. У ДПС зазначають, що ефективність механізму зросла майже утричі.

Система працює з серпня 2025 року і застосовується лише до юридичних осіб, які мають узгоджений податковий борг. Її головний принцип — мінімум ручної роботи та паперової тяганини.

Як відбувається автоматичне списання

Спочатку підприємство отримує можливість самостійно погасити борг.

Якщо цього не відбувається, система щодня перевіряє інформацію про заборгованість, формує платіжну інструкцію та підписує її електронним підписом.

Далі документ надходить до Державної казначейської служби, яка після перевірки передає його банку для списання коштів.

Окреме рішення суду для цього не потрібне, якщо юридична особа самостійно задекларувала податкові зобов’язання, але не сплатила їх протягом 90 днів. Такий механізм передбачений Податковим кодексом України.

У ДПС наголошують, що система має забезпечити однакові правила для всіх платників: ті, хто має податкові борги, не повинні отримувати перевагу над підприємствами, які справно сплачують податки.

До кого застосовують автоматичне стягнення

застосовується лише щодо юридичних осіб. Питання боргів фізичних осіб та ФОПів регулюється іншим законодавством і належить до компетенції Державної виконавчої служби. Раніше ми повідомляли , що автоматизована система стягненняПитання боргів фізичних осіб та ФОПів регулюється іншим законодавством і належить до компетенції Державної виконавчої служби.

Така процедура не є несподіванкою для платника податків. Автоматичне стягнення застосовується виключно до вже сформованого податкового боргу, який пройшов усі процедури і формування, і оскарження.

Податкова вимога виставляється тільки тоді, коли платником вичерпано усі можливості, передбачені законодавством для оскарження такого боргу, але борг залишився чинним.

Саме тому списання коштів уже не підлягає оскарженню — це фінальний етап процедури.

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