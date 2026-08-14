Уряд планує продати Сенс Банк та Укргазбанк у 2027 році: деталі програми Кабміну
Чотири основні напрями роботи уряду
- оборона та стійкість держави;
- людський капітал — освіта, медицина, соціальна політика та підтримка ветеранів;
- європейська держава — вступ до ЄС і НАТО, цифровізація та реформа державного управління;
- відновлення та економічне зростання.
Що передбачає програма у сфері оборони
- забезпечити 100% першочергових потреб ЗСУ в озброєнні, техніці та боєприпасах;
- довести укомплектованість сил оборони особовим складом до 100%, при цьому потреба має бути уточнена;
- залучити €60 млрд кредитних коштів ЄС на закупівлю озброєння;
- спрямувати щонайменше половину цих коштів на українську оборонну продукцію;
- запровадити конкурентні процедури для всіх нетайних оборонних закупівель.
Зовнішнє фінансування
- $49 млрд зовнішньої підтримки у 2026 році;
- $52 млрд у 2027 році;
- €60 млрд на оборонні закупівлі у 2026−2027 роках;
- близько €2 млрд на інфраструктурні проєкти у 2026−2027 роках;
- $500 млн на проєкти громад і регіонів.
Економічні цілі
- збільшити податкові надходження на 15% у 2026 році;
- у 2027 році збільшити доходи бюджету щонайменше на 20% порівняно з планом на 2026 рік;
- розпочати у 2027 році процедуру продажу Сенс Банку та Укргазбанку;
- утримувати середньозважену вартість державного боргу на рівні не вище 5%;
- підготувати портфель проєктів відновлення на понад $50 млрд;
- до 2027 року забезпечити виконання встановлених фінансових планів щонайменше 70% стратегічних державних компаній;
- збільшити частку переробленої продукції в аграрному експорті до 63%;
- збільшити аграрний експорт щонайменше на $4 млрд до 2027 року.
Що передбачено для бізнесу та податкової сфери
Енергетика
- відремонтувати енергетичні потужності загальним обсягом не менш як 8 ГВт;
- ввести 800 МВт розподіленої газової генерації;
- завершити захист першого та другого рівнів визначених об’єктів критичної інфраструктури;
- сформувати страховий запас газу;
- забезпечити роботу щонайменше 70% базових станцій мобільного зв’язку протягом 72 годин без електроенергії.
Розвиток публічно-приватного партнерства: що змінили
ПартнерськаВалютні ліміти зросли у 2−4 рази: в UGB (Укргазбанку) пояснили, які нові можливості отримали українці
Громади прифронтових регіонів отримають майже 2,3 млрд грн з держбюджету
Уряд розширив права платників податків при оскарженні рішень і дій ДПС: що зміниться
Коли у київських маршрутках мають з’явитися валідатори
У БЕБ залишилася тільки чверть керівного складу після проведення атестації