Уряд планує продати Сенс Банк та Укргазбанк у 2027 році: деталі програми Кабміну Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Уряд планує продаж двох держбанків

Уряд планує у 2027 році розпочати процедуру продажу державних Сенс Банку та Укргазбанку. Це одна з економічних цілей, передбачених проєктом програми діяльності Кабінету Міністрів, який містить 87 сторінок і 409 завдань.

Деталі оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк. Програма визначає основні завдання уряду та заплановані економічні показники у сферах оборони, соціальної політики, євроінтеграції, відновлення та економічного розвитку.

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Чотири основні напрями роботи уряду

У документі визначено чотири основні напрями:

оборона та стійкість держави;

людський капітал — освіта, медицина, соціальна політика та підтримка ветеранів;

європейська держава — вступ до ЄС і НАТО, цифровізація та реформа державного управління;

відновлення та економічне зростання.

Що передбачає програма у сфері оборони

Серед основних завдань уряду:

забезпечити 100% першочергових потреб ЗСУ в озброєнні, техніці та боєприпасах;

довести укомплектованість сил оборони особовим складом до 100%, при цьому потреба має бути уточнена;

залучити €60 млрд кредитних коштів ЄС на закупівлю озброєння;

спрямувати щонайменше половину цих коштів на українську оборонну продукцію;

запровадити конкурентні процедури для всіх нетайних оборонних закупівель.

Водночас у документі небагато конкретики щодо реформи рекрутингу. Окремо зазначено завдання посилити систему комплектування сил оборони особовим складом шляхом удосконалення ведення військового обліку.

При цьому програма не містить конкретних положень щодо реформи рекрутингу, зміни роботи ТЦК та СП чи грошового забезпечення військовослужбовців, пише Железняк.

Зовнішнє фінансування

Програма передбачає залучення:

$49 млрд зовнішньої підтримки у 2026 році;

$52 млрд у 2027 році;

€60 млрд на оборонні закупівлі у 2026−2027 роках;

близько €2 млрд на інфраструктурні проєкти у 2026−2027 роках;

$500 млн на проєкти громад і регіонів.

Одним із ключових завдань уряд визначив виконання програми Ukraine Facility та своєчасне отримання міжнародної фінансової допомоги.

Економічні цілі

Уряд планує:

збільшити податкові надходження на 15% у 2026 році;

у 2027 році збільшити доходи бюджету щонайменше на 20% порівняно з планом на 2026 рік;

розпочати у 2027 році процедуру продажу Сенс Банку та Укргазбанку;

утримувати середньозважену вартість державного боргу на рівні не вище 5%;

підготувати портфель проєктів відновлення на понад $50 млрд;

до 2027 року забезпечити виконання встановлених фінансових планів щонайменше 70% стратегічних державних компаній;

збільшити частку переробленої продукції в аграрному експорті до 63%;

збільшити аграрний експорт щонайменше на $4 млрд до 2027 року.

Що передбачено для бізнесу та податкової сфери

Конкретних податкових або митних змін у проєкті програми немає. Документ передбачає загальну гармонізацію законодавства з нормами ЄС та ОЕСР.

Щодо малого та середнього бізнесу йдеться про дерегуляцію, однак конкретних заходів і вимірних показників у цьому напрямі не наведено.

Також уряд планує детінізувати економіку. Для цього передбачено розробити та реалізувати комплекс відповідних заходів.

Енергетика

Основний фокус уряду в енергетичній сфері — стабільне проходження осінньо-зимового періоду.

Серед конкретних цілей:

відремонтувати енергетичні потужності загальним обсягом не менш як 8 ГВт;

ввести 800 МВт розподіленої газової генерації;

завершити захист першого та другого рівнів визначених об’єктів критичної інфраструктури;

сформувати страховий запас газу;

забезпечити роботу щонайменше 70% базових станцій мобільного зв’язку протягом 72 годин без електроенергії.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що президент Володимир Зеленський заявив про потребу лібералізації банківської сфери та окремо виділив «Сенс Банк», наголосивши, що банк має бути приватизований уже цього року.

У Національному банку України пояснили , чому держава вирішила націоналізувати «Сенс Банк». Як заявив регулятор, головною причиною стали санкції проти колишніх власників банку, які створили ризики для фінансової стабільності та вкладників.

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