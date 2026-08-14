Коли у київських маршрутках мають з’явитися валідатори Сьогодні 11:22 — Казна та Політика

У київських маршрутках планують повністю перейти на безготівкову оплату проїзду, однак чекати на появу валідаторів доведеться щонайменше до завершення воєнного стану.

За визначеними для перевізників строками відповідне обладнання має з’явитися у маршрутних таксі не пізніше ніж через дев’ять місяців після скасування воєнного стану. Поки ж приватні перевізники опрацьовують можливі способи приймання безготівкових платежів та співпраці з банками і фінансовими установами.

Коли у київських маршрутках мають з’явитися валідатори

Як пояснили у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, валідатори у столичних маршрутних таксі мають з’явитися не пізніше ніж через дев’ять місяців після скасування воєнного стану.

Таким чином, конкретної календарної дати запровадження такого способу оплати наразі немає, оскільки вона залежатиме від того, коли буде скасовано воєнний стан.

Чому зараз у маршрутках Києва немає безготівкової оплати

Наразі столичні маршрутні таксі не обладнані пристроями для безготівкової оплати проїзду та не підключені до міської автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСОП).

Водночас у КМДА заявляють, що працюють над тим, щоб у перспективі повністю відмовитися від готівкової оплати в цьому виді громадського транспорту.

Перевізники шукають способи запровадити оплату без готівки

Приватні перевізники вже опрацьовують можливі механізми, які дозволять пасажирам розраховуватися за проїзд без готівки. Зокрема, вони вивчають технічні варіанти реалізації такої оплати та можливості співпраці з фінансовими й банківськими установами.

«Станом на сьогодні, з боку приватних перевізників вживаються заходи, направлені на запровадження безготівкової оплати за проїзд, зокрема вивчаються способи реалізації та можливості співпраці з фінансовими та банківськими установами», — повідомили у КМДА у відповідь на запит hromadske.

Отже, безготівкова оплата у київських маршрутках поки перебуває на етапі підготовки. Водночас строк, у який перевізники мають встановити валідатори, прив’язаний до скасування воєнного стану — після цього на впровадження обладнання передбачено не більше дев’яти місяців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.