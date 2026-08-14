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Україну «завалили» дешевими контрабандними продуктами з ЄС — деталі

Казна та Політика
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У липні 2026 року Україна імпортувала 8,79 тис. т молочних продуктів — що на 71% більше, ніж було в липні торік.
Понад половину всього імпорту молочки становили сири (переважно польські), третину з яких було ввезено нелегально, завдяки чому їхня ціна була суттєво нижчою.
Про це повідомили в Асоціації виробників молока.
Показники імпорту молочних продуктів поступово зростають від початку року — в липні було ввезено на 1% більше продукції, порівняно з червнем.
Зазначається, що протягом перших 7 місяців року Україна імпортувала 47,96 тис. т молочних продуктів на загальну суму в $219,27 млн. Причому натуральні обсяги імпорту збільшилися на 36% відносно минулорічного періоду
Причому частка сирів в загальному імпорті складає 59%, хоча близько 30% ринку належить нелегальним поставкам, які потрапляють до України за спрощеними процедурами — під виглядом гуманітарної допомоги. Логістика імпорту продовольства піддається набагато меншим ризикам, адже приблизно 80% поставок надходить в нашу країну сухопутними шляхами.
Завдяки уникненню митних процедур, така продукція коштує для кінцевого споживача дешевше за українську. Водночас експерти попереджають, що вона не проходить лабораторного контролю якості.
У липні поточного було експортовано 12,27 тис. т молочних продуктів на суму $37,40 млн. Натуральні обсяги експорту збільшилися на 6%, а грошова виручка виросла на 7% відносно червня 2026 року. Відносно липня 2025 року натуральні обсяги експорту знизилися на 2%, а грошова виручка скоротилася на 11%.
В Асоціації виробників молока констатують, що загалом протягом січня-липня було експортовано 76,05 тис. т молочних продуктів, що -9% менше, ніж за аналогічний період торік. Виручка експортерів за перші сім місяців впала на 18% - до $218,27 млн. Головними експортними категоріями були:
  • морозиво — 28%;
  • молоко та вершки, згущені — 24%;
  • масло вершкове — 14%;
  • сири — 13%;
  • казеїн — 9%.
За матеріалами:
Обозреватель
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