Україну «завалили» дешевими контрабандними продуктами з ЄС — деталі Сьогодні 05:58 — Казна та Політика

У липні 2026 року Україна імпортувала 8,79 тис. т молочних продуктів — що на 71% більше, ніж було в липні торік.

Понад половину всього імпорту молочки становили сири (переважно польські), третину з яких було ввезено нелегально, завдяки чому їхня ціна була суттєво нижчою.

Про це повідомили в Асоціації виробників молока

Показники імпорту молочних продуктів поступово зростають від початку року — в липні було ввезено на 1% більше продукції, порівняно з червнем.

Зазначається, що протягом перших 7 місяців року Україна імпортувала 47,96 тис. т молочних продуктів на загальну суму в $219,27 млн. Причому натуральні обсяги імпорту збільшилися на 36% відносно минулорічного періоду

Причому частка сирів в загальному імпорті складає 59%, хоча близько 30% ринку належить нелегальним поставкам, які потрапляють до України за спрощеними процедурами — під виглядом гуманітарної допомоги. Логістика імпорту продовольства піддається набагато меншим ризикам, адже приблизно 80% поставок надходить в нашу країну сухопутними шляхами.

Завдяки уникненню митних процедур, така продукція коштує для кінцевого споживача дешевше за українську. Водночас експерти попереджають, що вона не проходить лабораторного контролю якості.

У липні поточного було експортовано 12,27 тис. т молочних продуктів на суму $37,40 млн. Натуральні обсяги експорту збільшилися на 6%, а грошова виручка виросла на 7% відносно червня 2026 року. Відносно липня 2025 року натуральні обсяги експорту знизилися на 2%, а грошова виручка скоротилася на 11%.

В Асоціації виробників молока констатують, що загалом протягом січня-липня було експортовано 76,05 тис. т молочних продуктів, що -9% менше, ніж за аналогічний період торік. Виручка експортерів за перші сім місяців впала на 18% - до $218,27 млн. Головними експортними категоріями були:

морозиво — 28%;

молоко та вершки, згущені — 24%;

масло вершкове — 14%;

сири — 13%;

казеїн — 9%.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.