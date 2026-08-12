Німеччина передала для ДСНС нову техніку Сьогодні 13:24 — Казна та Політика

Німеччина передала для ДСНС нову техніку

ДСНС України отримала від Німеччини чергову партію сучасної техніки, обладнання та спорядження.

Про це пише ДСНС.

Що передали

Автомобілі, роботизовані комплекси та обладнання, здатні працювати там, де перебування рятувальників є надто небезпечним.

Надійшло понад 20 одиниць техніки. Її адресно передано в межах проєкту «Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні», який реалізує німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ за фінансування уряду Німеччини.

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Під час церемонії передачі німецьким партнерам також показали техніку ДСНС, пошкоджену російськими атаками. Нове обладнання має посилити можливості рятувальників під час пожеж, аварій, розбору завалів та ліквідації наслідків обстрілів.

Раніше НЕК «Укренерго» отримала від Німеччини енергетичного обладнання на 486 тисяч євро. Через Фонд підтримки енергетики України до чотирьох областей України від Німеччини надійшли 20 ємнісних трансформаторів напруги вартістю 486 тисяч євро.

Обладнання буде використано для заміни трансформаторів, пошкоджених унаслідок масованих російських атак. Його встановлення дозволить підвищити стійкість об’єднаної енергосистеми України та забезпечити більш надійне електропостачання для споживачів.

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