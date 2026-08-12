Українські єврооблігації наслідували глобальний тренд — деталі Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Українські єврооблігації наслідували глобальний тренд — деталі

Ціни українських єврооблігацій змінювалися минулого тижня в межах кількох центів, перебуваючи в глобальному тренді ринків, що розвиваються.

Про це йдеться в огляді ICU

Ваш запасний план на будь-який неприємний випадок — кредитна картка з вигідними умовами. Обирайте у зручному каталозі на Finance.ua.

Індекс облігацій країн, що розвиваються, EMBI, минулого тижня змінювався не більш ніж на 0.4% за день та в підсумку за тиждень виріс на 0.5%.

Українські папери рухалися в глобальному тренді ринків, що розвиваються, переважно повторюючи напрямок зміни індексу EMBI, традиційно з дещо більшою амплітудою.

Ціни змінювалися переважно в межах одного цента й за підсумками тижня виросли на 0.5−1.3% в залежності від випуску, або на 0.8% в середньому.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.