Українські єврооблігації наслідували глобальний тренд — деталі
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Ціни українських єврооблігацій змінювалися минулого тижня в межах кількох центів, перебуваючи в глобальному тренді ринків, що розвиваються.
Про це йдеться в огляді ICU.
Індекс облігацій країн, що розвиваються, EMBI, минулого тижня змінювався не більш ніж на 0.4% за день та в підсумку за тиждень виріс на 0.5%.
Українські папери рухалися в глобальному тренді ринків, що розвиваються, переважно повторюючи напрямок зміни індексу EMBI, традиційно з дещо більшою амплітудою.
Ціни змінювалися переважно в межах одного цента й за підсумками тижня виросли на 0.5−1.3% в залежності від випуску, або на 0.8% в середньому.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.