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Українські єврооблігації наслідували глобальний тренд — деталі

Казна та Політика
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Українські єврооблігації наслідували глобальний тренд — деталі
Українські єврооблігації наслідували глобальний тренд — деталі
Ціни українських єврооблігацій змінювалися минулого тижня в межах кількох центів, перебуваючи в глобальному тренді ринків, що розвиваються.
Про це йдеться в огляді ICU.
Індекс облігацій країн, що розвиваються, EMBI, минулого тижня змінювався не більш ніж на 0.4% за день та в підсумку за тиждень виріс на 0.5%.
Українські єврооблігації наслідували глобальний тренд — деталі
Українські папери рухалися в глобальному тренді ринків, що розвиваються, переважно повторюючи напрямок зміни індексу EMBI, традиційно з дещо більшою амплітудою.
Ціни змінювалися переважно в межах одного цента й за підсумками тижня виросли на 0.5−1.3% в залежності від випуску, або на 0.8% в середньому.
Українські єврооблігації наслідували глобальний тренд — деталі
За матеріалами:
Finance.ua
Облігації
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