Знищені через форс-мажор товари не оподатковуються ПДВ — ДПС Сьогодні 07:16 — Казна та Політика

Платники ПДВ не зобов’язані нараховувати податкові зобов’язання на товари, які були придбані для використання в оподатковуваних операціях, але під час воєнного або надзвичайного стану були знищені чи втрачені через обставини непереборної сили.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Такі товари не вважаються використаними в неоподатковуваних операціях або операціях, що не є господарською діяльністю платника ПДВ. Відповідно, обов’язок нараховувати податкові зобов’язання за пунктом 198.5 статті 198 Податкового кодексу України не виникає.

Які документи потрібні для підтвердження форс-мажору

Відповідна норма передбачена пунктом 32¹ підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України. Скористатися нею можна лише за наявності належного документального підтвердження обставин непереборної сили.

Зокрема, необхідні:

первинні документи, які підтверджують факт знищення або втрати товарів;

сертифікат про форс-мажорні обставини, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою.

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Наявність такого сертифіката є обов’язковою умовою для застосування відповідних норм Податкового кодексу.

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини та видають сертифікат протягом семи днів із дня звернення суб’єкта господарювання.

Що відбувається з податковим кредитом

Суми ПДВ, включені до податкового кредиту під час придбання товарів, які згодом були знищені або втрачені через обставини непереборної сили, не включаються до розрахунку суми бюджетного відшкодування.

Водночас вони зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до повного погашення.

Отже, у разі знищення або втрати товарів через форс-мажор платник ПДВ звільняється від нарахування податкових зобов’язань за умови наявності належно оформлених первинних документів та сертифіката про форс-мажорні обставини.

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При цьому суми ПДВ за такими товарами не можна заявляти до бюджетного відшкодування — вони переносяться до податкового кредиту наступних звітних періодів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що претендувати на відшкодування можуть підприємства будь-якої форми власності — як юридичні особи, так і ФОП, майно яких постраждало внаслідок бойових дій. Проте на відміну від громадян (які отримують виплати за житло через програму «єВідновлення»), для юридичних осіб механізм компенсації є складнішим.

Компенсація може стосуватися практично будь-якого майна підприємства, яке перебувало на його балансі або належало йому на праві власності та було знищене, пошкоджене чи викрадене.

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