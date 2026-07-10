0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсації за знищене майно

Казна та Політика
30
Достатньо подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна.
Достатньо подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна.
Кабінет Міністрів удосконалив механізм отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно підприємств, які працюють на прифронтових територіях.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Підприємці на прифронтових територіях заслуговують особливої уваги і підтримки. Вони не лише тримають економіку цих регіонів, а й створюють простір для звичного життя та праці сотень тисяч українців, які опинились у близькості до ворога. Ми продовжимо розробляти і впроваджувати інструменти захисту та підтримки як звичайних людей, так і українських підприємців. Тих, хто справді цього потребує», — зазначила Свириденко.

Які зміни запровадив уряд

Відтепер достатньо подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна. Більше не потрібно чекати внесення інформації до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, щоб подати документи на компенсацію за виробниче обладнання та інженерні мережі.
Термін подання заявок на компенсацію страхових премій для учасників програми збільшено. А ті, хто в цьому році застрахував майно, але не приєднався до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня.
Місце для вашої реклами
Крім того, уряд спростив вимоги до застрахованого майна та уточнено порядок розрахунку компенсації до 3 млн грн на рік.

Скільки заяв уже подали підприємства

Із початку року вже погоджено 139 заяв на участь у програмі від підприємств, що працюють на прифронтових територіях. Загальна сума ймовірної компенсації становить 2,67 млрд грн.
За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 63 заяви на участь у програмі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Міністерство соціальної політики розпочало підготовку програм зимової підтримки вразливих категорій населення на сезон 2026−2027 років та залучає кошти міжнародних партнерів через державні фінансові інструменти.
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесКабмінСвириденко
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems