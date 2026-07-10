Прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсації за знищене майно Сьогодні 14:28 — Казна та Політика

Достатньо подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна.

Кабінет Міністрів удосконалив механізм отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно підприємств, які працюють на прифронтових територіях.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Підприємці на прифронтових територіях заслуговують особливої уваги і підтримки. Вони не лише тримають економіку цих регіонів, а й створюють простір для звичного життя та праці сотень тисяч українців, які опинились у близькості до ворога. Ми продовжимо розробляти і впроваджувати інструменти захисту та підтримки як звичайних людей, так і українських підприємців. Тих, хто справді цього потребує», — зазначила Свириденко.

Які зміни запровадив уряд

Відтепер достатньо подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна. Більше не потрібно чекати внесення інформації до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, щоб подати документи на компенсацію за виробниче обладнання та інженерні мережі.

Термін подання заявок на компенсацію страхових премій для учасників програми збільшено. А ті, хто в цьому році застрахував майно, але не приєднався до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня.

Крім того, уряд спростив вимоги до застрахованого майна та уточнено порядок розрахунку компенсації до 3 млн грн на рік.

Скільки заяв уже подали підприємства

Із початку року вже погоджено 139 заяв на участь у програмі від підприємств, що працюють на прифронтових територіях. Загальна сума ймовірної компенсації становить 2,67 млрд грн.

За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 63 заяви на участь у програмі.

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