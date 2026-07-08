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Мінсоцполітики готує нову зимову допомогу для українців

Особисті фінанси
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Мінсоцполітики залучає кошти іноземних партнерів
Мінсоцполітики залучає кошти іноземних партнерів
Міністерство соціальної політики розпочало підготовку програм зимової підтримки вразливих категорій населення на сезон 2026−2027 років та залучає кошти міжнародних партнерів через державні фінансові інструменти.
Про це повідомила пресслужба відомства.

Підготовку до зими обговорили з міжнародними партнерами

Питання підготовки до зимового періоду обговорили під час зустрічі за участю представників Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, дипломатичних місій та міжнародних партнерів під головуванням Координатора системи ООН і Гуманітарного координатора в Україні Матіаса Шмале.
Під час зустрічі міністерство презентувало програми зимової підтримки, які передбачають надання допомоги найбільш вразливим категоріям населення, що проживають у прифронтових громадах.
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Підготовка до опалювального сезону

Міністр соціальної політики Денис Улютін наголосив, що підготовка до зими має розпочинатися завчасно, аби люди отримали підтримку до початку опалювального сезону.
«росія не припиняє терор проти мирних українців, завдаючи ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Ми розуміємо, що наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, саме тому готуємося вже зараз. Наше завдання — щоб люди отримали необхідну підтримку вже у жовтні, а не тоді, коли зима буде в самому розпалі», — зазначив він.
Підготовка до зимового періоду є одним із пріоритетів соціальної політики на найближчі місяці. Ефективна координація держави, міжнародних організацій та донорів має забезпечити своєчасну підтримку людей, які найбільше її потребують.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що українці почнуть отримувати кешбек за квітень уже з 3 липня. Термін повернення невикористаних коштів до державного бюджету продовжили на один місяць. Використати кошти можна буде до 31 липня 2026 року включно.
Разом із квітневою виплатою українці отримають і кешбек на пальне. Максимальний розмір компенсації у квітні становив 1000 гривень.
Після 31 липня 2026 року невикористані кошти на картках Національного кешбеку будуть повернуті до державного бюджету відповідно до оновленого порядку.
За матеріалами:
Finance.ua
Соціальна допомога
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