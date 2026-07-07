Які податки платять в Іспанії Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Які податки платять в Іспанії

В Україні повноцінно запрацював автоматичний обмін фінансовою інформацією за міжнародним стандартом CRS, що дає податковим органам доступ до даних про іноземні фінансові рахунки українських резидентів.

Пподаткові служби європейських країн дедалі ретельніше перевіряють, скільки часу громадяни України фактично перебувають на їхній території, щоб визначити їхній податковий статус.

Finance.ua розібрався , за що, кому і скільки зараз доводиться платити, як не потрапити у пастку подвійного оподаткування та чим відрізняються правила у топ-країнах Європи.

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Нагадаємо, за загальним правилом, ви стаєте податковим резидентом європейської країни, якщо виконується хоча б одна з умов:

ви перебуваєте в країні понад 183 дні протягом календарного або податкового року;

протягом календарного або податкового року; центр ваших життєвих та економічних інтересів перемістився туди (там живе сім’я, діти ходять до школи, підписано довгостроковий договір оренди житла, є постійна робота).

Наприклад, Іспанія має досить високий податковий тиск.

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Податок прогресивний і складається з двох частин (загальнодержавної та регіональної). Ставки стартують від 19% і сягають 47% для високих доходів.

Регіони (наприклад, Мадрид чи Каталонія) мають право змінювати свою частину податку, тому в різних містах суми у квитанціях можуть відрізнятися в разі однакової зарплати.

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Прибутковий податок платиться як авансові платежі щоквартально за ставкою 20% від чистого прибутку (доходи мінус витрати). Наприкінці року робиться перерахунок за прогресивною шкалою.

Крім того, є обов’язковий щомісячний внесок у соцстрах (CUTA), який розраховується за прогресивною шкалою від реального доходу і стартує від 80 євро на місяць для нових підприємців (Tarifa Plana на перший рік) та може сягати 530 євро залежно від реального доходу.

Раніше ми писали , що Іспанія вперше посіла перше місце у рейтингу найпривабливіших країн Європи для інвестицій у нерухомість. Про це йдеться в дослідженні, проведеному консалтинговою компанією CBRE.

У 2025 році сумарний розмір цих інвестицій перевищив 18,4 млрд євро зі зростанням вище середнього по Європі (+31% у річному обчисленні, максимальний показник з 2018 року).

У 2026 році CBRE прогнозує нове зростання інвестицій в Іспанії на 5−10% до 19−21 млрд євро в умовах фінансової стабільності та покращених умов фінансування.

Також йшлося , що Іспанія стала джерелом нових робочих місць у ЄС.

У 2025 році громадяни Польщі придбали в Іспанії 4136 об’єктів нерухомості. Раніше ми писали, що жителі Польщі дедалі більше інвестують у нерухомість за кордоном. Іспанія є одним із найпривабливіших напрямків.У 2025 році громадяни Польщі придбали в Іспаніїоб’єктів нерухомості.

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