Що робити, якщо посилка загубилася або приїхала пошкодженою Сьогодні 12:09 — Особисті фінанси

Пошкоджена поштова посилка

Затримка доставки, пошкоджена упаковка або загублена посилка — за важких нинішніх реалій із такими ситуаціями може зіткнутися кожен, хто користується поштовими послугами. Тому важливо знати, які права мають споживачі, що робити у разі проблем із відправленням та які документи допоможуть отримати компенсацію.

Які права має отримувач посилки

Як зазначають у Держпродспоживслужбі, перш за все — споживач має право отримати повну інформацію про поштові послуги. У кожному відділенні оператора повинні бути доступні:

тарифи на послуги;

строки доставки;

правила надання послуг;

порядок подання претензій;

інформація про відповідальність поштового оператора.

На вимогу клієнта оператор зобов’язаний надати ці відомості.

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Також після відправлення посилки рекомендується зберігати всі документи, які можуть знадобитися у разі виникнення спору:

квитанцію або чек;

номер для відстеження;

опис вкладення (якщо він оформлювався);

документи, що підтверджують вартість вкладення.

Що робити, якщо посилку пошкодили або загубили

Під час отримання варто уважно оглянути упаковку. Якщо вона пошкоджена, фахівці радять:

не забирати відправлення одразу;

попросити працівника відділення зафіксувати пошкодження;

скласти відповідний акт;

зробити фотографії.

Ці матеріали можуть стати доказами під час подання претензії.

Якщо відправлення не надходить у встановлений строк, необхідно:

перевірити статус за трек-номером;

звернутися до поштового оператора;

подати письмову претензію;

зберегти копії всіх звернень та відповідей.

Поштовий оператор зобов’язаний розглянути звернення та надати відповідь у визначеному законодавством порядку.

Як підвищити шанси на компенсацію

У Держпродспоживслужбі рекомендують для цінних речей користуватися послугою оголошеної цінності. У разі втрати або пошкодження такого відправлення це значно спрощує процедуру отримання компенсації.

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Для особливо цінних речей також варто оформлювати опис вкладення. Він підтверджує, що саме знаходилося всередині посилки, і може стати важливим доказом під час вирішення спору.

У відомстві наголошують, що поштові оператори несуть відповідальність за збереження відправлень і якість наданих послуг, а споживачі мають право вимагати належного обслуговування та захисту своїх прав.

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