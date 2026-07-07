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Що робити, якщо посилка загубилася або приїхала пошкодженою

Особисті фінанси
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Пошкоджена поштова посилка
Пошкоджена поштова посилка
Затримка доставки, пошкоджена упаковка або загублена посилка — за важких нинішніх реалій із такими ситуаціями може зіткнутися кожен, хто користується поштовими послугами. Тому важливо знати, які права мають споживачі, що робити у разі проблем із відправленням та які документи допоможуть отримати компенсацію.

Які права має отримувач посилки

Як зазначають у Держпродспоживслужбі, перш за все — споживач має право отримати повну інформацію про поштові послуги. У кожному відділенні оператора повинні бути доступні:
  • тарифи на послуги;
  • строки доставки;
  • правила надання послуг;
  • порядок подання претензій;
  • інформація про відповідальність поштового оператора.
На вимогу клієнта оператор зобов’язаний надати ці відомості.
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Також після відправлення посилки рекомендується зберігати всі документи, які можуть знадобитися у разі виникнення спору:
  • квитанцію або чек;
  • номер для відстеження;
  • опис вкладення (якщо він оформлювався);
  • документи, що підтверджують вартість вкладення.

Що робити, якщо посилку пошкодили або загубили

Під час отримання варто уважно оглянути упаковку. Якщо вона пошкоджена, фахівці радять:
  • не забирати відправлення одразу;
  • попросити працівника відділення зафіксувати пошкодження;
  • скласти відповідний акт;
  • зробити фотографії.
Ці матеріали можуть стати доказами під час подання претензії.
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Якщо відправлення не надходить у встановлений строк, необхідно:
  • перевірити статус за трек-номером;
  • звернутися до поштового оператора;
  • подати письмову претензію;
  • зберегти копії всіх звернень та відповідей.
Поштовий оператор зобов’язаний розглянути звернення та надати відповідь у визначеному законодавством порядку.

Як підвищити шанси на компенсацію

У Держпродспоживслужбі рекомендують для цінних речей користуватися послугою оголошеної цінності. У разі втрати або пошкодження такого відправлення це значно спрощує процедуру отримання компенсації.
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Для особливо цінних речей також варто оформлювати опис вкладення. Він підтверджує, що саме знаходилося всередині посилки, і може стати важливим доказом під час вирішення спору.
У відомстві наголошують, що поштові оператори несуть відповідальність за збереження відправлень і якість наданих послуг, а споживачі мають право вимагати належного обслуговування та захисту своїх прав.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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