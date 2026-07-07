Що робити, якщо посилка загубилася або приїхала пошкодженою
Затримка доставки, пошкоджена упаковка або загублена посилка — за важких нинішніх реалій із такими ситуаціями може зіткнутися кожен, хто користується поштовими послугами. Тому важливо знати, які права мають споживачі, що робити у разі проблем із відправленням та які документи допоможуть отримати компенсацію.
Які права має отримувач посилки
Як зазначають у Держпродспоживслужбі, перш за все — споживач має право отримати повну інформацію про поштові послуги. У кожному відділенні оператора повинні бути доступні:
- тарифи на послуги;
- строки доставки;
- правила надання послуг;
- порядок подання претензій;
- інформація про відповідальність поштового оператора.
На вимогу клієнта оператор зобов’язаний надати ці відомості.
Читайте також
Також після відправлення посилки рекомендується зберігати всі документи, які можуть знадобитися у разі виникнення спору:
- квитанцію або чек;
- номер для відстеження;
- опис вкладення (якщо він оформлювався);
- документи, що підтверджують вартість вкладення.
Що робити, якщо посилку пошкодили або загубили
Під час отримання варто уважно оглянути упаковку. Якщо вона пошкоджена, фахівці радять:
- не забирати відправлення одразу;
- попросити працівника відділення зафіксувати пошкодження;
- скласти відповідний акт;
- зробити фотографії.
Ці матеріали можуть стати доказами під час подання претензії.
Якщо відправлення не надходить у встановлений строк, необхідно:
- перевірити статус за трек-номером;
- звернутися до поштового оператора;
- подати письмову претензію;
- зберегти копії всіх звернень та відповідей.
Поштовий оператор зобов’язаний розглянути звернення та надати відповідь у визначеному законодавством порядку.
Як підвищити шанси на компенсацію
У Держпродспоживслужбі рекомендують для цінних речей користуватися послугою оголошеної цінності. У разі втрати або пошкодження такого відправлення це значно спрощує процедуру отримання компенсації.
Для особливо цінних речей також варто оформлювати опис вкладення. Він підтверджує, що саме знаходилося всередині посилки, і може стати важливим доказом під час вирішення спору.
У відомстві наголошують, що поштові оператори несуть відповідальність за збереження відправлень і якість наданих послуг, а споживачі мають право вимагати належного обслуговування та захисту своїх прав.
Поділитися новиною
Також за темою
Як підтвердити сплату ЄСВ за ФОП під час отримання допомоги на дитину
ПартнерськаЯк змінилися електромобілі за останні кілька років
Не користуєтеся ФОП? Ось чому його краще офіційно закрити
Сплата земельного податку: які пільги для пенсіонерів
Військовим надійшла не вся зарплата за червень: Міноборони пояснило, коли буде решта
Повний перелік допомоги ВПО у 2026 році