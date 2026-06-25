Збір у 3 євро на міжнародні посилки: в «Укрпошті» пояснили, як діятимуть нові правила для відправлень за кордон

З 1 липня 2026 року в країнах Європейського Союзу набудуть чинності нові митні правила для міжнародних відправлень. Для українських експортерів це означає запровадження обов’язкового збору в розмірі 3 євро за кожну товарну позицію, зазначену окремим рядком у митній декларації, а також нові вимоги щодо адміністрування ПДВ.
У повідомленні сказано, що для підготовки до нових правил компанія приєдналася до автоматизованого ІТ-рішення International Post Corporation (IPC) — міжнародної організації зі штаб-квартирою в Брюсселі, яка об’єднує провідних поштових операторів світу.
Система автоматично передає митні дані та підтвердження сплати необхідних платежів до країни призначення.
«Це не вплине на можливість відправлення товарів з України до країн ЄС — Укрпошта продовжує приймати та доставляти міжнародні відправлення у штатному режимі тільки за новими правилами», — сказано в повідомленні.
Окрім обов’язкового збору в розмірі 3 євро, до відправлень може застосовуватися ПДВ, якщо його не було сплачено через систему IOSS. Також можливе нарахування місцевих зборів за митне оформлення або оброблення відправлень. Їхній розмір і перелік визначатимуться окремо кожною державою-членом ЄС.
Як нараховуватиметься збір
Збір у розмірі 3 євро сплачуватиметься за кожну окрему категорію товару, зазначену в декларації.
Наприклад, якщо в посилці містяться сукня та книги, збір буде нараховано за дві товарні позиції.
Водночас додаткових витрат можна уникнути у випадках, коли відправляються однотипні товари з однаковим товарним кодом. Наприклад, шкарпетки різних кольорів можуть бути оформлені як одна товарна позиція.
«Якщо ви відправляєте посилку через Укрпошту — ми зробимо всю складну роботу за вас. Самі нарахуємо необхідні платежі, перерахуємо їх митницям країн призначення, і вашому отримувачу не доведеться шукати, де в Італії чи іншій країні сплатити кілька євро митних платежів, ще й оплачувати додаткові комісії», — пояснив у своєму Telegram-каналі генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.
Перехідний період у країнах ЄС
Частина поштових операторів і митних служб країн ЄС ще завершує технічну підготовку до запуску нової системи. Тому в окремих країнах протягом перехідного періоду, який може тривати 1−2 місяці, застосовуватимуться тимчасові процедури оформлення.
У таких випадках митні платежі сплачуватимуть отримувачі під час отримання посилки.