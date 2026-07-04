Сезонна робота для підлітків: з якого віку можна працювати та скільки платять Сьогодні 14:18 — Особисті фінанси

Сезонна робота для молоді: права та можливості, Фото: magnific

Під час літніх канікул підлітки мають можливість отримати перший досвід роботи та заробити власні кошти. Водночас працевлаштування неповнолітніх в Україні регулюється законодавством, яке встановлює вікові обмеження, вимоги до умов праці та тривалості робочого часу.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

З якого віку дозволено працювати

За загальним правилом, офіційно працевлаштовуватися можна з 16 років. Втім, закон передбачає винятки.

З 15 років підліток може працювати за письмовою згодою одного з батьків або законного представника. А з 14 років дозволяється виконувати лише легку роботу у вільний від навчання час, також за наявності згоди батьків чи опікунів.

При цьому робота має бути легкою, не повинна шкодити здоров’ю, заважати навчанню або виконуватися під час уроків.

Яку роботу можуть виконувати неповнолітні

Фахівці зазначають, особи віком до 18 років повинні обовʼязково пройти медичний огляд перед працевлаштуванням.

Молоді заборонено працювати на роботах, які:

пов’язані з важким фізичним чи психічним навантаженням, передбачають підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми;

виконуються у небезпечних, шкідливих умовах, під землею або на висоті, у нічний або понаднормовий час;

пов’язані з виробництвом або реалізацією алкоголю або тютюнових виробів.

Також неповнолітніх не можна залучати до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Водночас підлітки можуть виконувати легку роботу, яка не потребує значних фізичних навантажень.

Серед поширених варіантів — робота промоутером, кур’єром із доставкою легких посилок, аніматором, помічником у літніх таборах, офісним працівником, оператором кол-центру чи автором текстів.

Скільки годин можуть працювати підлітки

Під час літніх канікул максимальна тривалість роботи становить:

16−17 років — до 36 годин на тиждень;

14−15 років — до 24 годин на тиждень.

Упродовж навчального року ці норми скорочуються удвічі. Тобто учні 16−17 років можуть працювати не більше 18 годин на тиждень, а підлітки 14−15 років — до 12 годин.

Оплата праці

У Службі зайнятості наголошують, якщо підліток отримує погодинну оплату або посадовий оклад, роботодавець повинен виплачувати йому заробітну плату в такому ж розмірі, як і повнолітньому працівнику. Скорочений робочий день не є підставою для зменшення зарплати.

Інші правила діють, якщо неповнолітній працює під час навчального року у вільний від занять час. У такому разі оплата здійснюється відповідно до фактично відпрацьованих годин або виконаного обсягу робіт.

Крім того, роботодавець повинен офіційно працевлаштувати неповнолітнього, забезпечити безпечні умови праці, ознайомити працівника з трудовими правами та, за необхідності, надати засоби індивідуального захисту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.