Податок на посилки відкладається: у Раді розповіли, коли чекати змін Сьогодні 20:36 — Казна та Політика

Готуватися до нових податків українцям варто вже з наступного року.

Запровадження нового податку на дрібні міжнародні посилки навряд чи відбудеться в 2026 році. Попри продовження роботи над відповідним законопроєктом, його ухвалення та реалізація можуть затягнутися через значну кількість правок і технічні складнощі.

Про це повідомила народна депутатка Леся Забуранна, передають Новини.Live.

Митниця може бути не готовою до нових правил

За словами депутатки, наразі залишаються питання щодо готовності митних органів до обробки великої кількості міжнародних відправлень у разі запровадження нових вимог.

Також поки не відомо, скільки коштів з державного бюджету знадобиться на реалізацію нової реформи.

Коли можуть ухвалити закон

Наразі документ перебуває на розгляді парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Навіть якщо Верховна Рада ухвалить його у червні або липні, знадобиться додатковий час, щоб втілити у життя нові правила.

«Я думаю, що в цьому році технічно це не відбудеться», — наголосила депутатка.

Тож, схоже, готуватися до нових податків українцям варто вже з наступного року.

Водночас Забуранна підтвердила, що оподаткування міжнародних посилок залишається на порядку денному, проте остаточне рішення залежатиме від результатів голосування.

Що відомо про податок на міжнародні посилки

26 травня Верховна Рада не підтримала зміни до Митного кодексу щодо оподаткування міжнародних посилок. Йдеться про правки до законопроєкту № 12360, які передбачали скасування пільгового порогу для посилок вартістю до 150 євро.

Документ пропонував запровадити оподаткування всіх міжнародних посилок незалежно від їхньої вартості. Наразі відправлення вартістю до 150 євро звільнені від сплати ПДВ та мита. У погодженому з МВФ варіанті законопроєкту пропонувалося:

залишити пільговий режим лише для некомерційних посилок до 45 євро;

не стягувати ПДВ та мито з таких відправлення;

для посилок до 150 євро запровадити ПДВ у розмірі 20%;

для посилок дорожчих за 150 євро застосовувати ПДВ та 10% мита на суму перевищення ліміту.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв , що законопроєкт про оподаткування посилок є необхідною умовою для отримання фінансування від МВФ та Європейського Союзу, і його необхідно ухвалити. «Є зовнішній тиск з цього питання, є зовнішній запит. У нас немає можливості зняти це питання або якимось чином передомовитися», — зазначав Марченко.

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