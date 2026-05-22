Іншого виходу немає: законопроєкт про податок на посилки потрібно ухвалити, — Марченко Сьогодні 15:12

Законопроєкт про оподаткування посилок є необхідною умовою для отримання фінансування від МВФ та Європейського Союзу, і його необхідно ухвалити.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час круглого столу щодо змін у податковому законодавстві.

«Є зовнішній тиск з цього питання, є зовнішній запит. У нас немає можливості зняти це питання або якимось чином передомовитися», — сказав Марченко.

Він наголосив, що законопроєкт доведеться прийняти в будь-якому разі.

«Іншого виходу немає. Зовнішній тиск (для прийняття документа — ред.), думаю, доведеться збалансувати внутрішнім тиском», — зазначив міністр.

Як зазначив міністр, ці рішення важливі не лише для бюджету, а й для економіки загалом, бо «створюють справедливі та рівні умови для всіх учасників ринку».

«Важливо, що бізнес публічно підтримує обидві ініціативи у своїх заявах. Для багатьох компаній це питання справедливості та можливості залишатися конкурентними, працюючи чесно і за однаковими правилами. І цей запит має бути врахований. Окрім цього, це важливий сигнал для наших міжнародних партнерів: Україна не лише розраховує на фінансову підтримку, а й ухвалює рішення для мобілізації власних ресурсів», — написав Марченко.

Нагадаємо, в Україні обговорюють можливе скасування пільги, яка дозволяє не сплачувати ПДВ за міжнародні посилки вартістю до 150 євро.

Що на кону

пакета допомоги Україні обсягом 90 млрд євро до змін у податковому законодавстві, які раніше вимагав Міжнародний валютний фонд.

Також ми писали, що Україна має ввести податок на додану вартість на міжнародні посилки до 150 євро для збереження свого фінансування на 8,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Черговий перегляд програми запланований на червень.

Опитування від Info Sapiens показало , що 52% українців підтримують ідею однакових податкових правил для іноземних маркетплейсів та українських магазинів, хоча водночас очікують, що це призведе до подорожчання покупок з-за кордону.

