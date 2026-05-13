Оподаткування посилок до 150 євро — як до цього ставляться українці (дослідження)

Особисті фінанси
Міжнародні посилки
В Україні обговорюють можливе скасування пільги, яка дозволяє не сплачувати ПДВ за міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Опитування, проведене Info Sapiens, показало, що 52% українців підтримують ідею однакових податкових правил для іноземних маркетплейсів та українських магазинів, хоча водночас очікують, що це призведе до подорожчання покупок з-за кордону.
Дослідження проводилося методом онлайн-інтерв'ю (CAWI) з 8 до 12 квітня 2026 року на замовлення Української Ради Бізнесу. У ньому взяли участь 1 500 респондентів із міст і сіл на підконтрольній Україні території.

Як часто українці замовляють товари з-за кордону

79% опитаних заявили, що хоча б раз купували товари на іноземних маркетплейсах.
Серед них:
  • 31% роблять такі замовлення раз або кілька разів на місяць;
  • 48% — раз на кілька місяців або рідше.
Найчастіше українці замовляють одяг і взуття, а також товари для дому (по 51%).
Ставлення до можливого оподаткування

52% респондентів вважають, що українські магазини та закордонні маркетплейси повинні працювати за однаковими податковими правилами.
Ще 54% погодилися з тезою, що якщо український бізнес сплачує ПДВ, то аналогічні товари з-за кордону також мають оподатковуватися.
Водночас 55% опитаних переконані, що чинне звільнення від ПДВ для посилок до 150 євро створює перевагу для іноземних продавців над українськими товарами, з яких ПДВ сплачується.
Яких наслідків очікують українці

Понад половина респондентів вважають, що запровадження єдиних правил оподаткування матиме такі позитивні наслідки:
  • додаткові надходження до бюджету — 59%;
  • підтримка легального українського бізнесу — 58%;
  • рівні умови конкуренції — 56%;
  • зменшення «сірого» імпорту — 52%;
  • наближення до європейської практики — 51%.
Разом із тим 57% опитаних прогнозують, що міжнародні покупки стануть дорожчими.
Чого очікують покупці у разі зміни правил

У разі скасування чинної пільги українці хочуть, щоб нові правила були максимально простими та зрозумілими.
Найчастіше респонденти називали такі очікування:
  • чіткі та прозорі правила — 37%;
  • відсутність необхідності щось доплачувати вручну — 28%;
  • відсутність прихованих платежів — 27%.
При цьому питання міжнародних покупок не є пріоритетним для більшості громадян: лише 3% опитаних назвали його серед найважливіших економічних тем. Значно більше людей хвилюють рівень доходів, ціни на продукти та вартість комунальних послуг.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиЄвроПДВ
