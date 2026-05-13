Оподаткування посилок до 150 євро — як до цього ставляться українці (дослідження) Вчора 10:04 — Особисті фінанси

Міжнародні посилки

В Україні обговорюють можливе скасування пільги, яка дозволяє не сплачувати ПДВ за міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Опитування, проведене Info Sapiens, показало, що 52% українців підтримують ідею однакових податкових правил для іноземних маркетплейсів та українських магазинів, хоча водночас очікують, що це призведе до подорожчання покупок з-за кордону.

Дослідження проводилося методом онлайн-інтерв'ю (CAWI) з 8 до 12 квітня 2026 року на замовлення Української Ради Бізнесу. У ньому взяли участь 1 500 респондентів із міст і сіл на підконтрольній Україні території.

Як часто українці замовляють товари з-за кордону

79% опитаних заявили, що хоча б раз купували товари на іноземних маркетплейсах.

Серед них:

31% роблять такі замовлення раз або кілька разів на місяць;

48% — раз на кілька місяців або рідше.

Найчастіше українці замовляють одяг і взуття, а також товари для дому (по 51%).

Ставлення до можливого оподаткування

52% респондентів вважають, що українські магазини та закордонні маркетплейси повинні працювати за однаковими податковими правилами.

Ще 54% погодилися з тезою, що якщо український бізнес сплачує ПДВ, то аналогічні товари з-за кордону також мають оподатковуватися.

Водночас 55% опитаних переконані, що чинне звільнення від ПДВ для посилок до 150 євро створює перевагу для іноземних продавців над українськими товарами, з яких ПДВ сплачується.

Яких наслідків очікують українці

Понад половина респондентів вважають, що запровадження єдиних правил оподаткування матиме такі позитивні наслідки:

додаткові надходження до бюджету — 59%;

підтримка легального українського бізнесу — 58%;

рівні умови конкуренції — 56%;

зменшення «сірого» імпорту — 52%;

наближення до європейської практики — 51%.

Разом із тим 57% опитаних прогнозують, що міжнародні покупки стануть дорожчими.

Чого очікують покупці у разі зміни правил

У разі скасування чинної пільги українці хочуть, щоб нові правила були максимально простими та зрозумілими.

Найчастіше респонденти називали такі очікування:

чіткі та прозорі правила — 37%;

відсутність необхідності щось доплачувати вручну — 28%;

відсутність прихованих платежів — 27%.

При цьому питання міжнародних покупок не є пріоритетним для більшості громадян: лише 3% опитаних назвали його серед найважливіших економічних тем. Значно більше людей хвилюють рівень доходів, ціни на продукти та вартість комунальних послуг.

