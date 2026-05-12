Нові правила для міжнародних посилок: Мінфін пояснив, що зміниться для українців Вчора 11:03 — Особисті фінанси

Ініціатива щодо запровадження в Україні нової моделі оподаткування міжнародних відправлень, передбаченої законопроєктами № 15112-Д та № 12360, викликало активне обговорення серед бізнесу та громадськості.

Міністерство фінансів України пояснило , як працюватиме нова система.

Запровадження сучасної моделі оподаткування електронної торгівлі є черговим кроком на шляху інтеграції України до єдиного європейського економічного простору та зміцнення фінансової стійкості держави.

Доставка посилок залишиться без затримок

У Міністерстві фінансів наголосили, що процедура отримання міжнародних відправлень для кінцевого споживача залишиться швидкою та зручною.

Нова система IOSS передбачає повну цифровізацію та автоматичний обмін даними між іноземними маркетплейсами, поштовими операторами та митними органами. Передбачені законопроєктом № 12360 механізми спрямовані на автоматизацію процесів, що виключає необхідність особистого контакту покупця з митницею або додаткових витрат часу під час проходження кордону.

Оподаткування товарів для оборони не посилюватимуть

У Мінфіні заявили, що законопроєкт № 15112-Д, навпаки, розширює можливості для підтримки Сил оборони.

Чинне законодавство звільняє від ПДВ лише безпілотні літальні апарати без озброєння. Законопроєкт № 15112-Д розширює цю пільгу — слова «без озброєння» виключаються, тобто від ПДВ звільняються також озброєні БПЛА та їх частини. Це пряме посилення податкової підтримки сектору, а не його послаблення.

Щодо комплектуючих і спорядження, які військові замовляють особисто, то законопроєкт запроваджує спеціальні правила оподаткування виключно для товарів, придбаних через маркетплейси в межах дистанційного продажу. При цьому ПДВ включатиметься в ціну товару ще на етапі покупки оператором платформи — жодних додаткових затримок на митниці для одержувача не виникатиме. Механізм спеціально розроблений так, щоб не навантажувати митницю і не уповільнювати доставку.

Податки автоматично включатимуться у вартість товарів

Обов’язок щодо нарахування та сплати ПДВ (20%) покладається на маркетплейс (електронний інтерфейс).

Для громадянина процес буде звичним: податок автоматично включатиметься у ціну товару безпосередньо в момент оформлення покупки на платформі. Ця модель відповідає Директивам Ради ЄС та вже успішно функціонує в країнах Європейського Союзу, де маркетплейси виступають відповідальними агентами за розрахунки з бюджетом.

Пільги для приватних відправлень залишаться

Реформа розмежовує комерційні операції та приватні некомерційні відправлення. Посилки категорії «від громадянина до громадянина» (C2C) вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться ПДВ, якщо не мають на меті подальшу реалізацію. Також зберігаються ліміти на товари у несупроводжуваному багажі (особисті речі або товари, які людина переправляє через митний кордон окремо від себе, тобто без особистої присутності поруч із вантажем) — до 150 євро без сплати податків.

У Мінфіні очікують зростання надходжень до бюджету

У відомстві зазначили, що українські підприємці вже сплачують 20% ПДВ, тоді як частина іноземних онлайн-продавців та імпортерів працює без такого навантаження.

Скасування пільги усуває дискримінаційні умови для національного виробника, і створює умови для чесної конкуренції. Це робочі місця, зростання ВВП, більші надходження до держбюджету для фінансування армії.

За оцінками експертів, потенційні зміни забезпечать надходження до державного бюджету близько 10 млрд грн щороку.

Бізнесу дадуть час на адаптацію

Законодавством передбачено достатній перехідний період. Нові правила набудуть чинності не раніше 1 січня 2027 року.

Рішення про старт системи буде прийнято лише після підтвердження повної готовності ІТ-компоненту митних органів та відповідного програмного забезпечення маркетплейсів.

Крім того, протягом першого року дії системи за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ адміністративна відповідальність не застосовуватиметься.

У Мінфіні відкинули побоювання щодо зростання цін та контрабанди

У міністерстві вважають, це рішення є ударом по «тіні» та оптимізації податкових платежів. Сьогодні з 75 млн посилок щорічно реально оподатковується менше 1%.

Українські виробники та ритейл уже працюють зі сплатою всіх податків, тому реформа не створює для них нового навантаження. Вона лише прибирає податкову перевагу для частини іноземних маркетплейсів. Жодний виробник, торгова мережа чи бізнес-асоціація не заявляли про необхідність підвищення цін через реформу. Досвід ЄС, який скасував аналогічну пільгу у 2021 році, також не показав масового зростання цін.

Також у відомстві наголосили, що реформа має допомогти у боротьбі зі схемами дроблення комерційних партій товарів на дрібні посилки до 150 євро для уникнення оподаткування.

Крім того, у Мінфіні заявили, що впровадження аналогічної моделі в ЄС у 2021 році не призвело до виходу великих міжнародних маркетплейсів з європейського ринку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Reuters писав , що Україна має ввести податок на додану вартість (ПДВ) на міжнародні посилки до 150 євро для збереження свого фінансування на 8,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Черговий перегляд програми запланований на червень.

Також ми розповідали , що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про скасування ліміту в 150 євро на безмитне ввезення посилок із-за кордону. Це рішення є одним із «маяків» МВФ. Ключові деталі:

цей проєкт вносить зміни до Податкового кодексу, тоді як основні зміни до Митного кодексу будуть внесені через інший законопроєкт (№ 12360);

уряд розраховує залучити до бюджету додатково до 10 млрд грн;

система почне працювати лише тоді, коли буде рішення уряду. Це станеться значно пізніше січня 2027 року, оскільки зараз навіть не виділено коштів на розробку системи.

