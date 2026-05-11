ФОПам загрожують штрафи за несплату військового збору Вчора 17:02 — Особисті фінанси

У разі несплати або неповної сплати військового збору передбачено штраф у розмірі 50% ставки військового збору

Фізичні особи-підприємці на єдиному податку першої, другої та четвертої груп можуть отримати штрафи та пеню у разі несплати або неповної сплати військового збору.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Відповідно до Податкового кодексу України, ФОПи платники єдиного податку першої, другої та четвертої груп зобов’язані сплачувати військовий збір авансовими внесками не пізніше 20 числа кожного місяця. Також законодавство дозволяє сплатити податок наперед за квартал або за рік, але не пізніше завершення поточного звітного року.

Який штраф передбачений

У разі несплати або неповної сплати військового збору передбачено штраф у розмірі 50% ставки військового збору.

Крім штрафу, податкова служба може нарахувати пеню. Згідно з Податковим кодексом, пеня починає нараховуватися після спливу 90 календарних днів від граничного строку сплати податкового зобов’язання.

Починаючи з 91-го дня прострочення, пеня нараховується за кожен календарний день несплати, включно з днем погашення боргу.

Розмір пені визначається на основі 100% річної облікової ставки Національного банку України, яка діє на відповідний день.

Таким чином, у разі несвоєчасної або неповної сплати військового збору ФОПам можуть одночасно нарахувати і штраф, і пеню.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії підвищеного військового збору на рівні 5% ще на три роки після офіційного завершення воєнного стану в Україні. Очікується, що продовження дії збору на чинному рівні забезпечить близько 140 млрд грн надходжень до бюджету щороку.

Також ми розповідали , що в середньому ФОПи живуть 2 роки та 4 місяці. «Довгожителями» є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш «живучими» виявились ФОПи-кур'єри. Кожен восьмий ФОП, що закрився у 2025 році, працював у Києві: 32 469 підприємців.

