У Польщі податкова почала надсилати запити на роз'яснення тим, хто продає на онлайн-платформах

Податкова служба Польщі посилила контроль за активністю користувачів онлайн-платформ і почала надсилати продавцям запити щодо походження доходів та характеру їхньої діяльності. Під пильнішу увагу потрапили особи, дані про яких онлайн-сервіси передали до податкових органів у рамках звітності про транзакції користувачів.

Про це пише InPoland.net.pl.

Податкова служба отримує інформацію про онлайн-операції та надсилає продавцям запити з вимогою надати пояснення. Мета операції — виявити осіб, які ведуть незареєстрований бізнес. Однак ті, хто продає вживані особисті речі, такі як старий одяг чи книги, можуть бути спокійні.

Останнім часом податкові органи активізували контроль за користувачами платформ для онлайн-торгівлі, серед яких Allegro, OLX та Vinted.

Які дані онлайн-сервіси передають податковій

Онлайн-платформи подають до податкових органів звіти про користувачів, які протягом року здійснили щонайменше 30 транзакцій або продали товари на суму понад 2000 євро.

До звітності також потрапляють особи, які через онлайн-сервіси здають в оренду нерухомість, транспортні засоби або надають різні послуги.

На основі отриманих звітів від онлайн-майданчиків, податкові органи шукають осіб, які ведуть незареєстрований бізнес.

Що відомо про оподаткування доходів із цифрових платформ в Україні

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів (реєстр. № 15111-д).

Законопроєкт поширюватиметься на українські та іноземні компанії, що надають цифрові послуги та працюють на українському ринку (зокрема, сервіси перевезень, доставки, оренди житла, продажу товарів тощо).

Державна податкова служба щорічно отримуватиме від компетентних органів іноземних юрисдикцій інформацію про доходи резидентів України, отримані через цифрові платформи, та передаватиме аналогічну інформацію іншим країнам.

Передбачено оновлений підхід до оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові платформи. Запроваджуватиметься єдиний платіж у розмірі 10% ПДФО, який сплачуватиметься оператором платформи як податковим агентом. Надходження від цього платежу розподілятиметься у пропорції 50/50 між загальним та спеціальним фондом державного бюджету.

