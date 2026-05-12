«Золотий смартфон» Трампа: чому багато людей його так і не отримали (фото) Вчора 18:10 — Світ

Півмільйона прихильників Дональда Трампа можуть так і не отримати обіцяний смартфон Trump Mobile T1. Компанія оновила умови попереднього замовлення, фактично попередивши покупців, що пристрій може так і не з’явитися у продажу.

не вважається покупкою і не гарантує випуск смартфона. Ба більше, Trump Mobile залишила за собою право взагалі відмовитися від запуску пристрою. Як помітив портал TechRadar, у нових правилах зазначено, що депозит у розмірі 100 доларів не вважається покупкою і не гарантує випуск смартфона. Ба більше, Trump Mobile залишила за собою право взагалі відмовитися від запуску пристрою.

Історія

Смартфон Trump Mobile T1 вперше представили ще влітку 2025 року як «патріотичну» альтернативу Apple і Samsung.

Ціна

Пристрій вартістю 499 доларів рекламувався як Android-смартфон з маркуванням «Made in the USA». За оформлення попереднього замовлення компанія брала 100-доларовий депозит.

З того часу реліз неодноразово переносили. Спочатку запуск обіцяли в серпні 2025 року, потім — на початку 2026 року, проте до травня 2026-го жоден підтверджений покупець так і не отримав пристрій. Пізніше Trump Mobile взагалі прибрав дату релізу зі свого сайту.

За оцінками ЗМІ, близько 600 тисяч осіб внесли депозити на загальну суму $59 мільйонів. При цьому експерти та журналісти все частіше називають проєкт vaporware — продуктом, який активно рекламують, але який може ніколи не з’явитися на ринку.

Додаткові питання викликає і походження смартфона. Спочатку Trump Mobile робила акцент на американському виробництві, проте пізніше це формулювання зникло з сайту і було замінено розпливчастими слоганами «American-proud design». Журналісти вважають, що T1 може виявитися перейменованою версією китайського T-Mobile REVVL 7 Pro 5G.

УНІАН

