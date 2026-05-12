0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Золотий смартфон» Трампа: чому багато людей його так і не отримали (фото)

Світ
675
«Золотий смартфон» Трампа: чому багато людей його так і не отримали (фото)
«Золотий смартфон» Трампа: чому багато людей його так і не отримали (фото)
Півмільйона прихильників Дональда Трампа можуть так і не отримати обіцяний смартфон Trump Mobile T1. Компанія оновила умови попереднього замовлення, фактично попередивши покупців, що пристрій може так і не з’явитися у продажу.
Як помітив портал TechRadar, у нових правилах зазначено, що депозит у розмірі 100 доларів не вважається покупкою і не гарантує випуск смартфона. Ба більше, Trump Mobile залишила за собою право взагалі відмовитися від запуску пристрою.

Історія

Смартфон Trump Mobile T1 вперше представили ще влітку 2025 року як «патріотичну» альтернативу Apple і Samsung.

Ціна

Пристрій вартістю 499 доларів рекламувався як Android-смартфон з маркуванням «Made in the USA». За оформлення попереднього замовлення компанія брала 100-доларовий депозит.
З того часу реліз неодноразово переносили. Спочатку запуск обіцяли в серпні 2025 року, потім — на початку 2026 року, проте до травня 2026-го жоден підтверджений покупець так і не отримав пристрій. Пізніше Trump Mobile взагалі прибрав дату релізу зі свого сайту.
За оцінками ЗМІ, близько 600 тисяч осіб внесли депозити на загальну суму $59 мільйонів. При цьому експерти та журналісти все частіше називають проєкт vaporware — продуктом, який активно рекламують, але який може ніколи не з’явитися на ринку.
Додаткові питання викликає і походження смартфона. Спочатку Trump Mobile робила акцент на американському виробництві, проте пізніше це формулювання зникло з сайту і було замінено розпливчастими слоганами «American-proud design». Журналісти вважають, що T1 може виявитися перейменованою версією китайського T-Mobile REVVL 7 Pro 5G.
За матеріалами:
УНІАН
Трамп
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems