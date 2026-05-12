0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США вдарили санкціями по мережі постачання іранської нафти до Китаю

Світ
192
Уряд США оголосив про введення санкцій проти трьох осіб та девʼяти компаній, серед яких чотири базуються в Гонконзі та чотири — в Об’єднаних Арабських Еміратах, за сприяння постачанню іранської нафти до Китаю. Девʼята компанія базується в Омані.
Про це повідомляє Reuters.
Видання пояснило, що такий крок Міністерства фінансів США є продовженням санкцій, оголошених у пʼятницю щодо осіб та компаній, які допомагають Ірану купувати зброю та компоненти, що використовуються для виробництва дронів та балістичних ракет.
Це відбувається за кілька днів до запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном, під час якої, як очікується, він буде наполягати на тому, щоб китайський лідер допоміг вирішити конфлікт з Іраном та відновити прохід через стратегічно важливу протоку Ормуз", — додали у матеріалі.
Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що адміністрація Трампа буде продовжувати застосовувати санкції, аби позбавити іранський уряд та армію фінансування для купівлі зброї, реалізації ядерної програми або підтримки своїх союзників у регіоні.
«Міністерство фінансів продовжуватиме відрізати іранський режим від фінансових мереж, які він використовує для здійснення терористичних актів та дестабілізації світової економіки», — зауважив політик.
Крім того, державний департамент США оголосив про винагороду розміром до 15 млн доларів за інформацію, яка допоможе зруйнувати фінансові механізми Корпусу ісламської революційної гвардії, який Вашингтон визнав терористичною організацією, та його філій.
У Міністерстві фінансів наголосили, що КВІР (Корпус вартових ісламської революції) використовує підставні компанії для організації та отримання платежів за свою частку постачань іранської нафти.
Раніше колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон назвав два сценарії для Америки щодо Ірану.
  • перший — це оголошення перемир’я завершеним і відновлення ударів по військовій інфраструктурі Ірану.
  • Другий — забезпечення військовим шляхом вільного судноплавства через Ормузьку протоку при збереженні блокади Ірану.
За матеріалами:
УНІАН
НафтаСШАКитайТрампІран
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems