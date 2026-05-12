США вдарили санкціями по мережі постачання іранської нафти до Китаю Вчора 10:12 — Світ

Уряд США оголосив про введення санкцій проти трьох осіб та девʼяти компаній, серед яких чотири базуються в Гонконзі та чотири — в Об’єднаних Арабських Еміратах, за сприяння постачанню іранської нафти до Китаю. Девʼята компанія базується в Омані.

Про це повідомляє Reuters

Видання пояснило, що такий крок Міністерства фінансів США є продовженням санкцій, оголошених у пʼятницю щодо осіб та компаній, які допомагають Ірану купувати зброю та компоненти, що використовуються для виробництва дронів та балістичних ракет.

Це відбувається за кілька днів до запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном, під час якої, як очікується, він буде наполягати на тому, щоб китайський лідер допоміг вирішити конфлікт з Іраном та відновити прохід через стратегічно важливу протоку Ормуз", — додали у матеріалі.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що адміністрація Трампа буде продовжувати застосовувати санкції, аби позбавити іранський уряд та армію фінансування для купівлі зброї, реалізації ядерної програми або підтримки своїх союзників у регіоні.

«Міністерство фінансів продовжуватиме відрізати іранський режим від фінансових мереж, які він використовує для здійснення терористичних актів та дестабілізації світової економіки», — зауважив політик.

Крім того, державний департамент США оголосив про винагороду розміром до 15 млн доларів за інформацію, яка допоможе зруйнувати фінансові механізми Корпусу ісламської революційної гвардії, який Вашингтон визнав терористичною організацією, та його філій.

У Міністерстві фінансів наголосили, що КВІР (Корпус вартових ісламської революції) використовує підставні компанії для організації та отримання платежів за свою частку постачань іранської нафти.

Раніше колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон назвав два сценарії для Америки щодо Ірану.

перший — це оголошення перемир’я завершеним і відновлення ударів по військовій інфраструктурі Ірану.

Другий — забезпечення військовим шляхом вільного судноплавства через Ормузьку протоку при збереженні блокади Ірану.

