Чому інвестори не поспішають купувати «золоту візу» Трампа

Президент США Дональд Трамп обіцяв заможним іноземцям швидкий і простий спосіб отримати право на проживання у Сполучених Штатах за $1 млн. Однак програма так званих «золотих карток» поки що не виправдала очікувань: заявок виявилося значно менше, ніж прогнозувала адміністрація.
Тож попри гучні заяви Трампа про те, що ініціатива принесе країні мільярди доларів, реальний інтерес з боку потенційних інвесторів виявився набагато нижчим.
Обіцяного прискорення розгляду немає
Однією з головних переваг програми влада називала швидший розгляд документів. Проте саме Міністерство внутрішньої безпеки уточнило, що учасники програми лише можуть отримати пріоритет, але це не гарантує швидшого рішення порівняно з іншими заявниками.
Фактично це означає, що навіть після сплати понад мільйона доларів інвестор не має жодної впевненості, що його справа буде розглянута швидше.