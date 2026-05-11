Чому інвестори не поспішають купувати «золоту візу» Трампа Вчора 19:25 — Світ

"Золота" віза у руках Дональда Трампа, dip.org.ua

Президент США Дональд Трамп обіцяв заможним іноземцям швидкий і простий спосіб отримати право на проживання у Сполучених Штатах за $1 млн. Однак програма так званих «золотих карток» поки що не виправдала очікувань: заявок виявилося значно менше, ніж прогнозувала адміністрація.

Попит на «золоту картку» виявився мізерним

Як свідчать документи Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), з моменту запуску програми у 2025 році подано лише 338 заявок. При цьому оплату за розгляд документів внесли лише 165 осіб.

Для участі в програмі потрібно сплатити $1 млн до бюджету США, а також додатково $15 тис. адміністративного збору.

Тож попри гучні заяви Трампа про те, що ініціатива принесе країні мільярди доларів, реальний інтерес з боку потенційних інвесторів виявився набагато нижчим.

Обіцяного прискорення розгляду немає

Однією з головних переваг програми влада називала швидший розгляд документів. Проте саме Міністерство внутрішньої безпеки уточнило, що учасники програми лише можуть отримати пріоритет, але це не гарантує швидшого рішення порівняно з іншими заявниками.

Фактично це означає, що навіть після сплати понад мільйона доларів інвестор не має жодної впевненості, що його справа буде розглянута швидше.

Юристи радять не ризикувати

Імміграційні юристи та правозахисники ставляться до програми вкрай обережно. Вони наголошують, що «золота картка» не була окремо схвалена Конгресом, а тому її можуть оскаржити в судах.

Колишній адвокат Меланії Трамп Майкл Вайлдс заявив, що не рекомендує своїм клієнтам користуватися цією програмою.

«Було б неетично з мого боку рекомендувати її клієнтам», — сказав Вайлдс.

Серед основних ризиків експерти називають можливе скасування програми, невизначеність щодо податкових наслідків, а також ймовірність втрати $15 тис. за саму подачу документів.

Через це більшість юристів радять інвесторам не експериментувати та обирати вже перевірені й законодавчо закріплені способи імміграції до США.

грін-карту в США отримати складніше — перевірки стануть прискіпливішими, а в поле зору потраплять не лише документи, а й те, що заявник пише у соцмережах.

