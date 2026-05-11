0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому інвестори не поспішають купувати «золоту візу» Трампа

Світ
150
"Золота" віза у руках Дональда Трампа
"Золота" віза у руках Дональда Трампа, dip.org.ua
Президент США Дональд Трамп обіцяв заможним іноземцям швидкий і простий спосіб отримати право на проживання у Сполучених Штатах за $1 млн. Однак програма так званих «золотих карток» поки що не виправдала очікувань: заявок виявилося значно менше, ніж прогнозувала адміністрація.
Про це повідомляють видання Newsweek та The Washington Post.

Попит на «золоту картку» виявився мізерним

Як свідчать документи Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), з моменту запуску програми у 2025 році подано лише 338 заявок. При цьому оплату за розгляд документів внесли лише 165 осіб.
Для участі в програмі потрібно сплатити $1 млн до бюджету США, а також додатково $15 тис. адміністративного збору.
Тож попри гучні заяви Трампа про те, що ініціатива принесе країні мільярди доларів, реальний інтерес з боку потенційних інвесторів виявився набагато нижчим.

Обіцяного прискорення розгляду немає

Однією з головних переваг програми влада називала швидший розгляд документів. Проте саме Міністерство внутрішньої безпеки уточнило, що учасники програми лише можуть отримати пріоритет, але це не гарантує швидшого рішення порівняно з іншими заявниками.
Фактично це означає, що навіть після сплати понад мільйона доларів інвестор не має жодної впевненості, що його справа буде розглянута швидше.
Читайте також

Юристи радять не ризикувати

Імміграційні юристи та правозахисники ставляться до програми вкрай обережно. Вони наголошують, що «золота картка» не була окремо схвалена Конгресом, а тому її можуть оскаржити в судах.
Колишній адвокат Меланії Трамп Майкл Вайлдс заявив, що не рекомендує своїм клієнтам користуватися цією програмою.
«Було б неетично з мого боку рекомендувати її клієнтам», — сказав Вайлдс.
Серед основних ризиків експерти називають можливе скасування програми, невизначеність щодо податкових наслідків, а також ймовірність втрати $15 тис. за саму подачу документів.
Через це більшість юристів радять інвесторам не експериментувати та обирати вже перевірені й законодавчо закріплені способи імміграції до США.
Раніше ми повідомляли, що грін-карту в США отримати складніше — перевірки стануть прискіпливішими, а в поле зору потраплять не лише документи, а й те, що заявник пише у соцмережах.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
СШАМігрантиТрамп
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems