Чеська економіка дедалі більше залежить від українців

Ключовим питанням для чеського ринку праці залишається залучення українців

Чеська економіка продовжує відчувати гостру потребу в іноземних працівниках, і найбільшу роль серед них відіграють українці. Нині іноземці становлять понад 10% населення Чехії, а українці є найбільшою групою серед них. Водночас компанії продовжують відчувати дефіцит кадрів, особливо у транспортній сфері та на безперервних виробництвах.

Про це йшлося в програмі «Баланс» (Bilance) Чеського телебачення, передає Radio Prague International.

Чехії бракує працівників

Чеський ринок праці опинився у складній ситуації. Попри те, що в країні проживає понад 1,1 млн іноземців, роботодавці й далі не можуть закрити тисячі вакансій.

За даними кадрової компанії ManpowerGroup, понад 60% роботодавців мають труднощі з пошуком працівників.

Генеральна директорка компанії Ярослава Резлерова заявила, що через 15 років Чехії може бракувати близько 100 тисяч економічно активних працівників.

Залежність від іноземної трудової сили найбільше помітна у важкій і харчовій промисловості і на транспорті. Наприклад, у пардубицькій компанії CEE Logistics іноземці становлять уже 80 відсотків від усіх водіїв. Це перш за все громадяни України, а також Казахстану і Молдови.

Схожа ситуація і в харчовій промисловості. Холдинг Agrofert підтверджує, що неперервні виробництва без іноземців практично зупиняться.

Фірми намагаються завозити людей через урядову програму «Кваліфікований працівник», але наражаються на суворі квоти і недостатні можливості чеських диппредставництв за кордоном. Підприємства шукають за кордоном конкретну робочу силу, навіть навчають там цих працівників. Держава ж потім допомагає їм прискорити отримання дозволів на працю і на перебування. Але цього виявляється замало. Десь є працівники, але вичерпані квоти, десь квоти лишаються незаповненими — підхожих працівників не знайшлося.

Українці залишаються недооціненими на ринку праці

Ключовим питанням для чеського ринку праці залишається залучення українців. Нині в Чехії проживає понад 600 тисяч громадян України як біженців, так і людей з іншими типами дозволів на проживання.

Соціологи зазначають, що українці в Чехії переважно молодші та краще освічені, ніж середньостатистичне населення країни. Водночас їхній професійний потенціал використовується не повністю.

За словами соціологині Пауліни Табері з компанії CVVM, в Україні 45% українців працювали фахівцями, тоді як у Чехії за спеціальністю працевлаштувалися лише 16%. Найбільшу категорію становлять допоміжні і некваліфіковані працівники. Люди перейшли з висококваліфікованих посад на обслуговування машин і монтаж.

Головною перепоною залишається мова

Експерти зазначають, що Чехія успішно впоралася з прийомом і розселенням біженців, однак інтеграція іноземців на ринку праці просувається значно повільніше. Основною проблемою називають мовний бар’єр.

Представниця Інтеграційного центру Прага Валентина Мудрова заявила, що держава нині підтримує безкоштовні курси чеської мови переважно для окремих професій, зокрема у сфері медицини та соціальних послуг. Для людей інших спеціальностей доступ до мовного навчання обмежений.

Неприбуткові організації також повідомляють про нестачу фінансування для викладання чеської мови іноземцям.

До того ж деякі працедавці не мають мотивації до того, щоб навчити своїх працівників чеської мови. «Їх задовольняє, що вони мають здатну і дешеву робочу силу на низьких посадах. Якщо ці люди пересунуться вище, працедавці їх втратять», — каже Мудрова.

