У війні настав переломний момент: Україна дедалі сильніше виснажує рф майже за всіма показниками — The Economist

У війні настав переломний момент: Україна дедалі сильніше виснажує рф майже за всіма показниками — скоро в росії «все може почати сипатися».

Про це сказано в статті The Economist.

Як пише автор матеріалу, парад до Дня перемоги 9 травня у Москві цього року пройшов без традиційної демонстрації військової техніки. Вперше за два десятиліття через Червону площу не проїхали танки та інша бронетехніка, яка зазвичай брала участь у заході. російська влада вирішила не концентрувати техніку у місцях підготовки через ризик ударів українських безпілотників. Напередодні параду в Москві та Санкт-Петербурзі також обмежували роботу мобільного інтернету, а системи ППО перекидали з інших регіонів країни.

Після параду президент рф володимир путін заявив, що війна нібито «наближається до завершення».

росія втрачає ініціативу на фронті

Аналітики зазначають, що цьогорічний парад став символом зростаючої вразливості росії. Після складної зими, коли українська енергетична інфраструктура зазнавала масованих атак ракетами та дронами, ситуація на фронті поступово змінюється на користь України.

Очікуваний весняний наступ російських військ не приніс суттєвих результатів. У квітні російська армія вперше з серпня 2024 року зазнала чистих територіальних втрат.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, за останні 30 днів росія втратила контроль над 113 квадратними кілометрами території.

Професор воєнних досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман заявив, що ситуація на фронті може стати переломним моментом війни. За його словами, щомісячні втрати російської армії становлять близько 35 тисяч військових, що перевищує темпи поповнення особового складу.

Загалом, за оцінками аналітиків, від початку повномасштабного вторгнення росія могла втратити майже 1,4 млн убитими та важкопораненими.

Окрему увагу експерти звертають на зміну співвідношення загиблих і поранених. Якщо раніше на одного загиблого припадало від двох до трьох поранених, то зараз, за словами Зеленського, росія втрачає майже двох загиблих на одного пораненого.

Дрони стали ключовим фактором війни

За оцінками експертів, до 80% втрат на фронті зараз спричиняють FPV-дрони. російські військові також повідомляють про проблеми з новими українськими автономними дронами, які працюють із використанням штучного інтелекту та оптоволоконного керування для обходу систем радіоелектронної боротьби.

Директор російського центру розробки дронів у Великому Новгороді Олексій Чадаєв у квітні заявив, що росія втратила перевагу у сфері безпілотних технологій і стикається з проблемами логістики поблизу фронту.

Україна також нарощує використання дронів середньої та великої дальності. За словами Зеленського, закупівлі таких систем у 2026 році вже у п’ять разів перевищили показники всього 2025 року. Серед цілей склади боєприпасів, пункти управління, системи ППО, місця розташування техніки та особового складу.

У березні Україна вперше перевершила росію за кількістю далекобійних атак дронами. Під удари регулярно потрапляють об’єкти на відстані майже 2 тис. км від українського кордону.

Удари по інфраструктурі впливають на економіку рф

У квітні внаслідок атак були пошкоджені чотири російські бойові літаки на аеродромі Шагол у Челябінській області.

На початку травня також спалахнули нафтопереробний завод і насосна станція у Пермському краї.

За даними Reuters, атаки на порти та нафтопереробні об’єкти змусили росію скоротити видобуток нафти приблизно на 400 тисяч барелів на добу.

Зеленський також заявив, що російські порти Новоросійськ і Усть-Луга працюють нижче своїх потужностей.

Аналітики сумніваються у перспективах росії

Експерти зазначають, що масштаб території росії та систематичні удари по системах ППО ускладнюють захист критичної інфраструктури.

За словами аналітиків, росія поки відстає від України у виробництві дронів-перехоплювачів, які використовують для боротьби з ударними безпілотниками.

Водночас ключовим питанням залишається те, чи зможе росія адаптуватися до нових умов війни та відновити наступальний потенціал у найближчі місяці.

