У Франції запевняють, що масових скасувань авіарейсів влітку не буде Сьогодні 21:31 — Енергетика

Влітку не буде масових скасувань авіарейсів на тлі загрози дефіциту авіапалива

Міністр транспорту Франції Філіпп Табаро запевнив, що влітку не буде масових скасувань авіарейсів на тлі загрози дефіциту авіапалива через блокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Le Figaro.

Прогнози на літній сезон

Як зазначив Табаро, незважаючи на зростання цін на керосин, «цього літа не буде масових скасувань рейсів».

«За деякими винятками — 1% у авіакомпанії Volotea, 2% у Transavia — в основному у французьких авіакомпаній, і я маю на увазі також Air France, масових скасувань рейсів цього літа не буде. Навпаки, розклад рейсів буде дотримуватися, і французи зможуть полетіти туди, куди захочуть. І, що особливо важливо, навпаки, туристи з усього світу зможуть приїхати до Франції», — заявив він.

За словами міністра, літні місяці є дуже важливими для авіакомпаній, оскільки вони «отримують 70% свого доходу в період з липня по серпень, тому у них немає жодного інтересу скасовувати рейси».

Тарифна політика

Табаро також висловився щодо тарифної політики іспанської компанії Volotea, яка планує змінювати вартість квитка навіть після того, як клієнт уже його оплатив, у зв’язку зі зростанням цін на керосин.

«Ведуться переговори з цією компанією на юридичному рівні, ми висуваємо низку аргументів, зокрема щодо права на конкуренцію», — сказав він.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що найбільший у США лоукостер Spirit Airlines заявив, що «негайно» припиняє діяльність. Тисячі пасажирів та співробітників опинилися у підвішеному стані через різке зростання цін на авіаційне пальне.

Водночас авіакомпанія SAS (Scandinavian Airlines System) запевнила , що зростання цін на паливо і потенційний дефіцит не загрожують скасуванням її рейсів улітку.

Зі свого боку Європейська комісія готується до тривалого збереження нестабільної ситуації на ринках пального в умовах геополітичної напруженості. У зв’язку з цим найближчим часом планується оприлюднення рекомендацій для авіакомпаній.

Європейська правда

