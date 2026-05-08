Ціни будуть падати: експерт обнадіяв прогнозом вартості пального

Завтра починаються відвантаження дизпального гуртом по 74 грн/л, це відповідає 80−82 грн/л на АЗС протягом 7−10 днів.
Про це пише директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.
«Причина залишається традиційною — розворот світового ринку. Ці гойдалки зі зміною прогнозів — чудова ілюстрація того, що відбувається. І якщо для нас це просто фан, то багато трейдерів наразі тихенько плачуть в куточку, бо на піку накупили пального», — написав він.
З його слів, «падати буде настільки швидко, наскільки дозволятиме ситуація. Всі мріють повернутись до старих цін, до „лампових“ 60 грн/л, а краще — нижче, бо тоді люди чомусь купують жвавіше».
«А головне, що ця криза не принесла нікому ані грошей, ані задоволення. Ринок перековбасило, „Укрнафта“ наростила продажі за 2 місяці у 1,5 рази і з третього місяця в рейтингу роздрібних продавців пального піднялась на перше. Це означає, що всі решта обсяги втратили. Отже, боротьба за кожен літр буде ще жорсткіша. Це і є запорукою максимальної швидкості зниження цін наскільки, наскільки це тільки буде можливо», — резюмує експерт.