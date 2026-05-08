Ціни будуть падати: експерт обнадіяв прогнозом вартості пального

Завтра починаються відвантаження дизпального гуртом по 74 грн/л, це відповідає 80−82 грн/л на АЗС протягом 7−10 днів.
Про це пише директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.
«Причина залишається традиційною — розворот світового ринку. Ці гойдалки зі зміною прогнозів — чудова ілюстрація того, що відбувається. І якщо для нас це просто фан, то багато трейдерів наразі тихенько плачуть в куточку, бо на піку накупили пального», — написав він.
Як впадуть ціни

З його слів, «падати буде настільки швидко, наскільки дозволятиме ситуація. Всі мріють повернутись до старих цін, до „лампових“ 60 грн/л, а краще — нижче, бо тоді люди чомусь купують жвавіше».
«А головне, що ця криза не принесла нікому ані грошей, ані задоволення. Ринок перековбасило, „Укрнафта“ наростила продажі за 2 місяці у 1,5 рази і з третього місяця в рейтингу роздрібних продавців пального піднялась на перше. Це означає, що всі решта обсяги втратили. Отже, боротьба за кожен літр буде ще жорсткіша. Це і є запорукою максимальної швидкості зниження цін наскільки, наскільки це тільки буде можливо», — резюмує експерт.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Максимальний розмір компенсації становитиме до 500 грн, замість 1000 гривень.
Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 грн на літрі:
  • 15% — на дизель;
  • 10% — на бензин;
  • 5% — на автогаз.
До програми вже приєдналися 219 операторів автозаправних станцій. Повний перелік заправних станцій можна знайти на порталі Національний кешбек.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пальне
