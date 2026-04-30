Кабмін продовжив кешбек на пальне, але змінив умови програми

Кабінет Міністрів продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Максимальний розмір компенсації становитиме до 500 грн, замість 1000 гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

«Ми бачимо, що програма працює: мільйони українців уже отримують кешбек і спрямовують його насамперед на оплату комунальних послуг та інші щоденні витрати. Це пряма підтримка для домогосподарств у період високих цін на пальне і водночас внесок у стабільність внутрішньої економіки», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Від старту програми 20 березня понад 2 млн українців уже отримали кешбек на пальне Програма орієнтована передусім на власників автомобілів масового сегмента, для яких витрати на пальне є суттєвою частиною сімейного бюджету. 91% користувачів — власники авто бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.

Розмір компенсації

«З 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 грн на місяць на одного користувача. Такий рівень відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників і дозволяє зберегти підтримку максимальної кількості людей, забезпечуючи адресність програми», — сказано в повідомленні.

Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 грн на літрі:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

До програми вже приєдналися 219 операторів автозаправних станцій. Повний перелік заправних станцій можна знайти на порталі Національний кешбек.

Про програму Національний кешбек

Кешбек на пальне реалізується в межах державної програми «Національний кешбек», яка вже об’єднує понад 4,8 млн активних користувачів. У межах оновлення умов реалізації програми також передбачене подальше її функціонування.

«Національний кешбек» передбачає компенсацію:

15% — на більшість непродовольчих товарів та окремі продовольчі категорії;

5% — на продукти харчування, аптечні товари та товари для саду та городу.

Кешбек нараховується виключно за безготівкову оплату.

Отримані кошти можна використати для оплати комунальних або поштових послуг, придбання ліків, книжок і товарів українського виробництва, а також на благодійність, зокрема на підтримку Сил оборони.

Як долучитися до програми:

Відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів. Обрати картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції в магазинах-учасниках програми. Встановити або оновити застосунок «Дія» та в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат «Національний кешбек».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.