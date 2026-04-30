Вакансії для УБД: де найбільше пропозицій та найвищі зарплати Сьогодні 12:06 — Особисті фінанси

В Україні налічується близько 1,8 млн ветеранів

Найбільша кількість вакансій для ветеранів зосереджена у трьох сферах: виробництві, логістиці та роздрібній торгівлі. За рік найбільше зросла кількість вакансій у категорії «Клінінг/домашній персонал», тоді як у сфері ІТ зафіксовано найпомітніше скорочення.

Про це свідчать дані OLX Робота

Найвищі зарплати пропонують у будівництві — до 85 тис. грн, а також у сфері СТО та автомийок — до 61,5 тис. грн.

«Кількість людей, які повертаються з війни та інтегруються у суспільство зростає, і наразі, за офіційними даними, в Україні налічується близько 1,8 млн ветеранів — і це не остаточна цифра. Це вагома частка ринку праці, тому роботодавцям важливо бути відкритими до найму кандидатів зі статусом учасника бойових дій, пропонувати гідну оплату та належні умови праці», — зазначають аналітики порталу.

ТОП-10 вакансій за кількістю пропозицій

Станом на березень 2026 року найбільше вакансій для кандидатів з УБД було у сфері виробництва та робітничих спеціальностей — 2 200 пропозицій із медіанною зарплатою 27,5 тис. грн.

У сфері логістики та доставки:

водії — 1 843 вакансії, медіанна зарплата 37,5 тис. грн;

вантажники — 929 вакансій, 26,4 тис. грн;

кур’єри — 360 вакансій, 35 тис. грн;

комірники — 350 вакансій, 27,5 тис. грн.

У роздрібній торгівлі та продажах:

продавці — 1 110 вакансій, 25 тис. грн;

касири — 350 вакансій, 24 тис. грн.

У сфері охорони було 744 вакансії, 17 тис. грн.

У будівництві та оздоблювальних роботах 694 вакансії із медіанною зарплатою 27,5 тис. грн.

Замикає десятку вакансія автослюсаря 295 пропозицій із медіанною зарплатою 42,5 тис. грн.

Рівень заробітних плат

Найвищі медіанні зарплати зафіксовано у будівництві та оздоблювальних роботах:

штукатур — 85 тис. грн (+42% рік до року);

муляр — 60 тис. грн (+50%);

виконроб, маляр, плиточник — 57,5 тис. грн (зростання від +15% до +35%);

фасадник — 56,5 тис. грн (зниження на 10%).

В інших сферах:

СТО/автомийки: рихтувальник — 61,5 тис. грн (+37%);

нерухомість/продажі: менеджер із продажу — 59 тис. грн (+97%);

краса/фітнес/спорт: масажист — 55 тис. грн (+26%);

логістика: далекобійник — 55 тис. грн (зниження на 10%).

Динаміка вакансій

З березня минулого року в деяких категоріях збільшилась кількість вакансій, які підходять для претендентів зі статусом УБД, тоді як у частині напрямів вона, навпаки, зменшилась.

Так, у категорії «Клінінг/домашній персонал» — на 62%, у «Виробництво/робітничі спеціальності» — 40,5%, у «Адміністративний персонал/HR/секретаріат» — 37%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в країні вже є масштабний резерв із ветеранів, але бізнес використовує його обмежено. Експерти наголошують: хоча їхні навички — управління ризиками, робота в кризових умовах, командна взаємодія під тиском — напряму відповідають запитам бізнесу, цей потенціал використовується недостатньо.

В Україні запрацювала єдина цифрова платформа Ветеран PRO, яка об’єднує інформацію про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, спорту, розвитку бізнесу, соцзахисту та інших напрямів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.