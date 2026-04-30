10 незвичайних вакансій квітня: що пропонують роботодавці

Сьогодні на ринку праці можна знайти чимало нестандартних вакансій — від каскадерів і тренерів із повітряної гімнастики до інженерів авіоніки та дешифрувальників. І частина з них відкрита навіть для тих, хто готовий навчатися з нуля та змінити професію. Ділимося добіркою 10 найцікавіших вакансій квітня на robota.ua, які показують різноманіття сучасного ринку праці в Україні.
Каскадер у Krzysztof i partnerzy s.r.o.
📍 Люботин/повна зайнятість
Провайдер послуг у сфері розваг та розвитку шукає каскадера для участі у зйомках і сценічних постановках. Це вакансія для тих, хто не боїться викликів.
Серед завдань: виконання трюків, робота в команді професіоналів і участь у різних проєктах у сфері розваг. Важливо мати досвід роботи каскадером у кіно або театрі, хорошу фізичну підготовку та вміти працювати з ризиком (але за всіма правилами безпеки).
Приватний медичний центр запрошує на роботу спеціаліста, який працюватиме з діагностикою та лікуванням порушень слуху.
Розглядаються кандидати з вищою медичною освітою, досвідом роботи за фахом та знанням сучасних протоколів лікування та діагностики. Пропонують офіційне працевлаштування, повний соцпакет. Додаткові бонуси — знижка на медичні послуги 30%.
Тренер з повітряної гімнастики у школу фізичної культури «Орел»
📍 Львів
Молодіжна громадська організація має вакансію для тих, хто хоче розвиватися у динамічній і нестандартній сфері. Шукають кандидатів із досвідом у повітряній гімнастиці.
Що потрібно робити:
проводити групові та індивідуальні тренування;
працювати з різними віковими категоріями;
контролювати техніку безпеки під час занять;
підтримувати порядок у залі та готовність інвентарю.
Стюардеса автобусних перевезень у «Зелений Слон 7»
📍 Полтава/Київ
Компанія, яка займається регулярними та нерегулярними пасажирськими перевезеннями, шукає працівника — фактично «обличчя» поїздки, яка відповідатиме за комфорт пасажирів.
Графік роботи: 4/3; маршрут — Полтава-Київ-Полтава.
Потрібно:
зустрічати пасажирів та допомагати під час посадки;
надавати інформацію про маршрут, тривалість поїздки та зупинки;
здійснювати розрахунок пасажирів (готівка/термінал);
В’язальник трикотажних виробів, оператор ЧПУ у Arber Fashion Group
📍 Одеса
Fashion-холдинг в Україні відкриває можливість для тих, хто хоче опанувати нову професію з нуля та працювати у сучасному fashion-виробництві. Розглядають кандидатів без досвіду.
Пропонується:
оплачуване навчання;
стартова зарплата від 18 000 грн (на період навчання);
змінний графік 2/2 (денні та нічні зміни);
сучасний виробничий цех;
знижки на продукцію та можливість проживання в гуртожитку;
корпоративний транспорт.
Картограф у Acris Agro
📍 Житомир
Роботодавець — один із найбільших аграрних холдингів України з виробництва та продажу сільськогосподарських культур (сої та кукурудзи).
Позиція для тих, хто поєднує аналітику, роботу з даними та виїзди в поле.
Майбутній працівник може розраховувати на:
офіційне працевлаштування та 24 дні відпустки;
службовий автомобіль;
квартальні премії;
корпоративний мобільний зв’язок;
можливість бронювання.
Шукають: фахівця з вищою освітою (Геодезія, Картографія, Землеустрій), знанням земельного законодавства, досвідом роботи у сільському господарстві або агросфері, впевненого користувача ArcGIS та Excel.
Українська компанія, яка займаємось виробництвом компонентів електроніки від ідеї до втілення, має вакансію для інженерів, які працюють з навігацією, сенсорами та системами керування безпілотних систем. Роль передбачає участь у розробці та тестуванні сучасних технічних рішень у сфері defense-tech.