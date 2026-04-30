10 незвичайних вакансій квітня: що пропонують роботодавці Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Сьогодні на ринку праці можна знайти чимало нестандартних вакансій — від каскадерів і тренерів із повітряної гімнастики до інженерів авіоніки та дешифрувальників. І частина з них відкрита навіть для тих, хто готовий навчатися з нуля та змінити професію. Ділимося добіркою 10 найцікавіших вакансій квітня на robota.ua, які показують різноманіття сучасного ринку праці в Україні.

Каскадер у Krzysztof i partnerzy s.r.o.

📍 Люботин/повна зайнятість

Провайдер послуг у сфері розваг та розвитку шукає каскадера для участі у зйомках і сценічних постановках. Це вакансія для тих, хто не боїться викликів.

Серед завдань: виконання трюків, робота в команді професіоналів і участь у різних проєктах у сфері розваг. Важливо мати досвід роботи каскадером у кіно або театрі, хорошу фізичну підготовку та вміти працювати з ризиком (але за всіма правилами безпеки).

Сурдолог в Odrex

📍 Одеса/повна зайнятість

Приватний медичний центр запрошує на роботу спеціаліста, який працюватиме з діагностикою та лікуванням порушень слуху.

Розглядаються кандидати з вищою медичною освітою, досвідом роботи за фахом та знанням сучасних протоколів лікування та діагностики. Пропонують офіційне працевлаштування, повний соцпакет. Додаткові бонуси — знижка на медичні послуги 30%.

Тренер з повітряної гімнастики у школу фізичної культури «Орел»

📍 Львів

Молодіжна громадська організація має вакансію для тих, хто хоче розвиватися у динамічній і нестандартній сфері. Шукають кандидатів із досвідом у повітряній гімнастиці.

Що потрібно робити:

проводити групові та індивідуальні тренування;

працювати з різними віковими категоріями;

контролювати техніку безпеки під час занять;

підтримувати порядок у залі та готовність інвентарю.

Стюардеса автобусних перевезень у «Зелений Слон 7»

📍 Полтава/Київ

Компанія, яка займається регулярними та нерегулярними пасажирськими перевезеннями, шукає працівника — фактично «обличчя» поїздки, яка відповідатиме за комфорт пасажирів.

Графік роботи: 4/3; маршрут — Полтава-Київ-Полтава.

Потрібно:

зустрічати пасажирів та допомагати під час посадки;

надавати інформацію про маршрут, тривалість поїздки та зупинки;

здійснювати розрахунок пасажирів (готівка/термінал);

підтримувати чистоту та комфорт у салоні;

взаємодіяти з водієм та диспетчером.

Інженер з розробки лікарських засобів у Farmak

📍 Київ

Компанія, що створює сучасні лікарські засоби, запрошує фахівця у відділ розробки та досліджень (R&D) — спеціаліста, який долучиться до створення нових лікарських засобів.

Розглядають кандидатів:

з вищою освітою (Фармація/Біотехнології та біоінженерія/Хімічні технології та інженерія/Природничі науки);

з досвідом у розробці ліків або у відділі контролю якості;

зі знанням аналітичного лабораторного обладнання;

з розумінням регуляторних вимог у фармацевтичній галузі;

з англійською на рівні не нижче Intermediate.

Швачка для пошиття вечірніх та весільних суконь у V.A. & B.I.

📍 Чернівці

Бренд весільних та вечірніх суконь у пошуках тих, хто любить створювати красу власними руками. Шукають майстра з досвідом від 3 років на повний робочий день.

Серед обов’язків:

пошиття весільних та вечірніх суконь;

робота з делікатними тканинами та складними елементами;

дотримання стандартів якості виробу.

Дешифрувальник у Київський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки м. Одеси

📍 Одеса

Державна організація має вакансію для кандидатів, які вміють працювати з текстовою інформацією, аналізувати дані та готові застосовувати свої навички у структурі Збройних Сил України.

Що потрібно робити:

дешифрувати текстову інформацію з різних джерел;

опрацьовувати великі масиви даних;

аналізувати та структурувати отриману інформацію.

Передбачається військова служба за контрактом у Збройних Силах України.

В’язальник трикотажних виробів, оператор ЧПУ у Arber Fashion Group

📍 Одеса

Fashion-холдинг в Україні відкриває можливість для тих, хто хоче опанувати нову професію з нуля та працювати у сучасному fashion-виробництві. Розглядають кандидатів без досвіду.

Пропонується:

оплачуване навчання;

стартова зарплата від 18 000 грн (на період навчання);

змінний графік 2/2 (денні та нічні зміни);

сучасний виробничий цех;

знижки на продукцію та можливість проживання в гуртожитку;

корпоративний транспорт.

Картограф у Acris Agro

📍 Житомир

Роботодавець — один із найбільших аграрних холдингів України з виробництва та продажу сільськогосподарських культур (сої та кукурудзи).

Позиція для тих, хто поєднує аналітику, роботу з даними та виїзди в поле.

Майбутній працівник може розраховувати на:

офіційне працевлаштування та 24 дні відпустки;

службовий автомобіль;

квартальні премії;

корпоративний мобільний зв’язок;

можливість бронювання.

Шукають: фахівця з вищою освітою (Геодезія, Картографія, Землеустрій), знанням земельного законодавства, досвідом роботи у сільському господарстві або агросфері, впевненого користувача ArcGIS та Excel.

Інженер з авіоніки

📍 Київ

Українська компанія, яка займаємось виробництвом компонентів електроніки від ідеї до втілення, має вакансію для інженерів , які працюють з навігацією, сенсорами та системами керування безпілотних систем. Роль передбачає участь у розробці та тестуванні сучасних технічних рішень у сфері defense-tech.

Передбачається:

повна зайнятість в офісі;

гнучкий графік роботи;

медичне страхування;

оплачувані відпустки та лікарняні;

сучасне обладнання та комфортний офіс;

швидке професійне зростання у сфері defense-tech;

бронювання з першого робочого дня.

