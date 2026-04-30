10 незвичайних вакансій квітня: що пропонують роботодавці

Жінка за ноутбуком шукає вакансії
Сьогодні на ринку праці можна знайти чимало нестандартних вакансій — від каскадерів і тренерів із повітряної гімнастики до інженерів авіоніки та дешифрувальників. І частина з них відкрита навіть для тих, хто готовий навчатися з нуля та змінити професію. Ділимося добіркою 10 найцікавіших вакансій квітня на robota.ua, які показують різноманіття сучасного ринку праці в Україні.

Каскадер у Krzysztof i partnerzy s.r.o.

📍 Люботин/повна зайнятість
Провайдер послуг у сфері розваг та розвитку шукає каскадера для участі у зйомках і сценічних постановках. Це вакансія для тих, хто не боїться викликів.
Серед завдань: виконання трюків, робота в команді професіоналів і участь у різних проєктах у сфері розваг. Важливо мати досвід роботи каскадером у кіно або театрі, хорошу фізичну підготовку та вміти працювати з ризиком (але за всіма правилами безпеки).

Сурдолог в Odrex

📍 Одеса/повна зайнятість
Приватний медичний центр запрошує на роботу спеціаліста, який працюватиме з діагностикою та лікуванням порушень слуху.
Розглядаються кандидати з вищою медичною освітою, досвідом роботи за фахом та знанням сучасних протоколів лікування та діагностики. Пропонують офіційне працевлаштування, повний соцпакет. Додаткові бонуси — знижка на медичні послуги 30%.

Тренер з повітряної гімнастики у школу фізичної культури «Орел»

📍 Львів
Молодіжна громадська організація має вакансію для тих, хто хоче розвиватися у динамічній і нестандартній сфері. Шукають кандидатів із досвідом у повітряній гімнастиці.
Що потрібно робити:
  • проводити групові та індивідуальні тренування;
  • працювати з різними віковими категоріями;
  • контролювати техніку безпеки під час занять;
  • підтримувати порядок у залі та готовність інвентарю.

Стюардеса автобусних перевезень у «Зелений Слон 7»

📍 Полтава/Київ
Компанія, яка займається регулярними та нерегулярними пасажирськими перевезеннями, шукає працівника — фактично «обличчя» поїздки, яка відповідатиме за комфорт пасажирів.
Графік роботи: 4/3; маршрут — Полтава-Київ-Полтава.
Потрібно:
  • зустрічати пасажирів та допомагати під час посадки;
  • надавати інформацію про маршрут, тривалість поїздки та зупинки;
  • здійснювати розрахунок пасажирів (готівка/термінал);
  • підтримувати чистоту та комфорт у салоні;
  • взаємодіяти з водієм та диспетчером.
Інженер з розробки лікарських засобів у Farmak

📍 Київ
Компанія, що створює сучасні лікарські засоби, запрошує фахівця у відділ розробки та досліджень (R&D) — спеціаліста, який долучиться до створення нових лікарських засобів.
Розглядають кандидатів:
  • з вищою освітою (Фармація/Біотехнології та біоінженерія/Хімічні технології та інженерія/Природничі науки);
  • з досвідом у розробці ліків або у відділі контролю якості;
  • зі знанням аналітичного лабораторного обладнання;
  • з розумінням регуляторних вимог у фармацевтичній галузі;
  • з англійською на рівні не нижче Intermediate.

Швачка для пошиття вечірніх та весільних суконь у V.A. & B.I.

📍 Чернівці
Бренд весільних та вечірніх суконь у пошуках тих, хто любить створювати красу власними руками. Шукають майстра з досвідом від 3 років на повний робочий день.
Серед обов’язків:
  • пошиття весільних та вечірніх суконь;
  • робота з делікатними тканинами та складними елементами;
  • дотримання стандартів якості виробу.

Дешифрувальник у Київський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки м. Одеси

📍 Одеса
Державна організація має вакансію для кандидатів, які вміють працювати з текстовою інформацією, аналізувати дані та готові застосовувати свої навички у структурі Збройних Сил України.
Що потрібно робити:
  • дешифрувати текстову інформацію з різних джерел;
  • опрацьовувати великі масиви даних;
  • аналізувати та структурувати отриману інформацію.
Передбачається військова служба за контрактом у Збройних Силах України.
В’язальник трикотажних виробів, оператор ЧПУ у Arber Fashion Group

📍 Одеса
Fashion-холдинг в Україні відкриває можливість для тих, хто хоче опанувати нову професію з нуля та працювати у сучасному fashion-виробництві. Розглядають кандидатів без досвіду.
Пропонується:
  • оплачуване навчання;
  • стартова зарплата від 18 000 грн (на період навчання);
  • змінний графік 2/2 (денні та нічні зміни);
  • сучасний виробничий цех;
  • знижки на продукцію та можливість проживання в гуртожитку;
  • корпоративний транспорт.

Картограф у Acris Agro

📍 Житомир
Роботодавець — один із найбільших аграрних холдингів України з виробництва та продажу сільськогосподарських культур (сої та кукурудзи).
Позиція для тих, хто поєднує аналітику, роботу з даними та виїзди в поле.
Майбутній працівник може розраховувати на:
  • офіційне працевлаштування та 24 дні відпустки;
  • службовий автомобіль;
  • квартальні премії;
  • корпоративний мобільний зв’язок;
  • можливість бронювання.
Шукають: фахівця з вищою освітою (Геодезія, Картографія, Землеустрій), знанням земельного законодавства, досвідом роботи у сільському господарстві або агросфері, впевненого користувача ArcGIS та Excel.
Інженер з авіоніки

📍 Київ
Українська компанія, яка займаємось виробництвом компонентів електроніки від ідеї до втілення, має вакансію для інженерів, які працюють з навігацією, сенсорами та системами керування безпілотних систем. Роль передбачає участь у розробці та тестуванні сучасних технічних рішень у сфері defense-tech.
Передбачається:
  • повна зайнятість в офісі;
  • гнучкий графік роботи;
  • медичне страхування;
  • оплачувані відпустки та лікарняні;
  • сучасне обладнання та комфортний офіс;
  • швидке професійне зростання у сфері defense-tech;
  • бронювання з першого робочого дня.
Світлана Вишковська
Редактор
Finance.ua
Finance.ua
