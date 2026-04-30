Середня зарплата в Україні перевищила 30 тисяч гривень

Найнижчі зарплати у сфері освіти
Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року становила 30 356 гривень. Це на 7,2% більше порівняно з лютим.
Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики.

Регіональний розподіл зарплат

Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано в Києві — 49 381 гривня та Київській області — 29 997 гривень.
Найнижчі показники зафіксовано у Кіровоградській області — 21 375 гривень, а також у Чернівецькій області — 21 453 гривень.
Дані: Держстат

Зарплати за видами діяльності

Найвищий рівень оплати праці спостерігається у сфері інформації та телекомунікацій — 85 673 гривні.
Найнижчі зарплати у сфері освіти, де середній показник становить 19 394 гривні.

Заборгованість із виплати зарплат

Станом на 1 квітня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,6 млрд гривень.
Нагадаємо, раніше Finance.ua із посиланням на Держстат писав, що середня заробітна плата штатних працівників в Україні у лютому 2026 року становила 28 321 грн. Станом на 1 березня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,5 млн грн.
Також ми розповідали, що розмір заробітної плати є особистою інформацією працівника, і він сам вирішує, чи розкривати її. Роботодавець не має законних підстав забороняти обговорення власної зарплати або застосовувати санкції за такі дії.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаДержстатСередня зарплата
