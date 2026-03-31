Середня зарплата в Україні зросла до 28 тис. грн: де платять найбільше і найменше
Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у лютому 2026 року становила 28 321 грн. Це на 1,2% більше порівняно із січнем.
Про це повідомила Державна служба статистики України.
Станом на 1 березня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,5 млн грн.
Регіональний розподіл зарплат
Найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у столиці:
- 45 651 грн — Київ;
- 29 077 грн — Київська область.
Найнижчі показники:
- 20 083 грн — Кіровоградська область;
- 20 460 грн — Чернівецька область.
Зарплати за галузями
Рівень доходів суттєво відрізняється залежно від сфери діяльності.
Найвищі зарплати:
- інформація та телекомунікації — 78 941 грн
Найнижчі зарплати:
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 18 681 грн
Нагадаємо, як раніше писав Finance.ua з посиланням на OLX Робота, робітничі спеціальності входять до переліку найбільш високооплачуваних професій. Зокрема подекуди медіанні зарплати перевищують показник у 60 тис. грн. Рекордні показники зростання зарплат на вакансії маляра у категорії будівництва (+43% до 40 тис. грн), комплектувальника (+34% до 28 тис. грн), виконроба (+33% до 50 тис. грн), муляра (+32% до 56 тис. грн).
Питання оплати праці в державному секторі завжди було одним із найгостріших для українського суспільства. З одного боку — необхідність залучати професійні кадри, з іншого — обмежені можливості бюджету в умовах війни. У 2024−2026 роках система оплати праці держслужбовців зазнала кардинальних трансформацій. Finance.ua розібрався, з чого сьогодні складається зарплата посадовця, які обмеження діють 2026 року та чому статистика іноді демонструє захмарні цифри.
