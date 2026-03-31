Середня зарплата в Україні зросла до 28 тис. грн: де платять найбільше і найменше

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у лютому 2026 року становила 28 321 грн. Це на 1,2% більше порівняно із січнем.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Станом на 1 березня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,5 млн грн.

Регіональний розподіл зарплат

Найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у столиці:

45 651 грн — Київ;

29 077 грн — Київська область.

Найнижчі показники:

20 083 грн — Кіровоградська область;

20 460 грн — Чернівецька область.

Зарплати за галузями

Рівень доходів суттєво відрізняється залежно від сфери діяльності.

Найвищі зарплати:

інформація та телекомунікації — 78 941 грн

Найнижчі зарплати:

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 18 681 грн

Нагадаємо, як раніше писав Finance.ua з посиланням на OLX Робота, робітничі спеціальності входять до переліку найбільш високооплачуваних професій. Зокрема подекуди медіанні зарплати перевищують показник у 60 тис. грн. Рекордні показники зростання зарплат на вакансії маляра у категорії будівництва (+43% до 40 тис. грн), комплектувальника (+34% до 28 тис. грн), виконроба (+33% до 50 тис. грн), муляра (+32% до 56 тис. грн).

Питання оплати праці в державному секторі завжди було одним із найгостріших для українського суспільства. З одного боку — необхідність залучати професійні кадри, з іншого — обмежені можливості бюджету в умовах війни. У 2024−2026 роках система оплати праці держслужбовців зазнала кардинальних трансформацій. Finance.ua розібрався , з чого сьогодні складається зарплата посадовця, які обмеження діють 2026 року та чому статистика іноді демонструє захмарні цифри.

